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Baharda 4 metrelik karla mücadele ediyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 12:08 | Son Güncelleme

Ağrı'da kar yağışı sonrası kapanan köy yollarında 4 metre yüksekliği bulan kar kütleleri, ekiplerin hummalı çalışması ile temizleniyor - Taşlıçay İlçe Özel İdaresi Müdürü Haluk Yıldırım: - "İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki köylerin yolunu ulaşıma açıyoruz. Çalıştığımız bölge rakım olarak 2600'ün üzerindedir"

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Türkiye'nin en soğuk ve en fazla kar yağışı alan illerinden olan Ağrı'da, ilkbahar mevsimi gelmesine rağmen ekiplerin kardan dolayı kapalı köy yollarını ulaşıma açma çalışması sürüyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Ağrı'da, ilkbahar mevsiminde de İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kar yağışı yüzünden yolu kapanan yerleşim birimlerine ulaşmak için çalışmalarına devam ediyor.

Yağışın en fazla etkilediği yörelerden Taşlıçay ilçesinin güneyindeki 2600 rakımlı karlı dağları aşıp köy yollarını açmaya çalışan ekipler, yer yer 4 metreyi bulan kar kalınlığıyla mücadele ediyor.

Mevsim boyunca hummalı çalışma yaparak vatandaşların mağdur olmaması için yolları açan ekipler, zaman zaman etkili olan fırtına ve zorlu doğa şartlarıyla da mücadele etmek zorunda kalıyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 dereceyi bulduğu dağlık alanlarda gece gündüz demeden çalışan ekipler, 112 Acil Sağlık ekipleriyle de hasta olan vatandaşların imdadına da yetişiyor.

- "Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde yollar sürekli kapanıyor"

İlçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Gültepe, Yeltepe, Kağnılı köy ve bağlı mezra yollarında çalışma yapan ekipler, kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarını açarak ulaşımı sağladı.

Ekiplerin yüksek rakımlı köy, mezra ve yayla yollarını açma ya da genişletme çalışmaları ise sürüyor.

İlçe Özel İdaresi Müdürü Haluk Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mart ayının sonuna gelinmesine rağmen karla mücadeleye devam ettiklerini söyledi.

Özellikle yüksek kesimli bölgelere daha fazla kar yağması yüzünden hemen hemen her gün çalıştıklarını anlatan Yıldırım, "Taşlıçay ilçe genelinde çok çetin bir kış geçti. Şu anda da karla mücadele ekiplerimiz yollarda çalışıyor. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerden olan Yeltepe ve Gündoğdu köylerinde yollar sürekli kapanıyor. Biz de yolları açarak karla mücadele etmeye devam ediyoruz. Arkadaşlarımız şu anda vadide yol açma çalışmalarına devam etmektedir. Bir dozer ve greyder ile çalışıyorlar. Biz de arkalarından onları takip ediyoruz." diye konuştu.

- "2600 rakımda çalışıyoruz"

Önümüzdeki günlerde havaların düzelmesiyle kapalı olan Balık Gölü yolunu da ulaşıma açmayı planladıklarını ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımız ilçeye bağlı yüksek rakımlı bölgelerde çalışmalarını yürütüyor. İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki köylerin yolunu ulaşıma açıyoruz. Çalıştığımız bölge rakım olarak 2600'ün üzerindedir. 112 Acil Sağlık ekiplerine acil hasta durumu bildirildiğinde iş makinesi ile sağlık ekiplerine eşlik ederek hasta almaya gidiyoruz. Onları en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırıyoruz."

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