Baharda 4 metrelik karla mücadele ediyorlar

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Türkiye'nin en soğuk ve en fazla kar yağışı alan illerinden olan Ağrı'da, ilkbahar mevsimi gelmesine rağmen ekiplerin kardan dolayı kapalı köy yollarını ulaşıma açma çalışması sürüyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Ağrı'da, ilkbahar mevsiminde de İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kar yağışı yüzünden yolu kapanan yerleşim birimlerine ulaşmak için çalışmalarına devam ediyor.

Yağışın en fazla etkilediği yörelerden Taşlıçay ilçesinin güneyindeki 2600 rakımlı karlı dağları aşıp köy yollarını açmaya çalışan ekipler, yer yer 4 metreyi bulan kar kalınlığıyla mücadele ediyor.

Mevsim boyunca hummalı çalışma yaparak vatandaşların mağdur olmaması için yolları açan ekipler, zaman zaman etkili olan fırtına ve zorlu doğa şartlarıyla da mücadele etmek zorunda kalıyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 dereceyi bulduğu dağlık alanlarda gece gündüz demeden çalışan ekipler, 112 Acil Sağlık ekipleriyle de hasta olan vatandaşların imdadına da yetişiyor.

- "Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde yollar sürekli kapanıyor"