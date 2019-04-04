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Baharda 8 metre karla mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 11:20 | Son Güncelleme

Van'ın Bahçesaray ilçesinde kara yolları ekipleri, kar kalınlığının yer yer 8 metreyi bulduğu 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'nde kar, fırtına ve tipiye rağmen yol açma çalışması yürütüyor - Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekip şefi Faruk Çeliker: - "Bahar aylarında olmamıza rağmen kışın ortasında gibi kar ve tipi devam ediyor. Nisanda yağışlar biraz daha sulu olduğu için çığ tehlikesiyle karşı karşıyayız. Üç gün önce bir iş makinemiz çığ altında kaldı. Arkadaşımızı yakınında çalışan diğer arkadaşları kurtardı"

NECAT HAZAR - Van'ın Bahçesaray ilçesinde kara yolları ekipleri, kar kalınlığının yer yer 8 metreyi bulduğu Karabet Geçidi'nde fırtınaya rağmen yol açma çalışması yürütüyor.

Kış mevsiminin en sert geçtiği ve uzun sürdüğü illerden Van'da karla mücadele ekipleri, baharda da çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, uzun süren kış nedeniyle Bahçesaray ilçesindeki 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'nde kar, fırtına ve tipiye rağmen yol açma çalışması gerçekleştiriyor.

Kar kalınlığının yer yer 8 metreyi bulduğu bölgede, ekipler, çığ tehlikesinden dolayı çalışmalarını kontrollü sürdürüyor ve zaman zaman düşen çığ nedeniyle tehlike yaşıyor.

Ekipler, kar ve tipi nedeniyle yolda kalan vatandaşların da yardımına koşuyor.

- 11 iş makinesi ile 21 kişilik ekip çalışıyor

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekip şefi Faruk Çeliker, AA muhabirine, Karabet Geçidi'nde her yıl karın kasım ayının başlarında yağdığını, karla mücadele çalışmasının mayısa kadar devam ettiğini anlattı.

Batıdaki birçok ilin baharı yaşarken Van'da karla mücadele ettiklerini vurgulayan Çeliker, "Bahar aylarında olmamıza rağmen kışın ortasında gibi kar ve tipi devam ediyor." dedi.

Kar kalınlığının yer yer 8 metreyi bulduğu bölgede 11 iş makinesi ve 21 kişilik ekiple 7 gün 24 saat yol açma çalışması gerçekleştirdiklerini ifade eden Çeliker, "Nisanda yağışlar biraz daha sulu olduğu için çığ tehlikesiyle karşı karşıyayız. Üç gün önce bir iş makinemiz çığ altında kaldı. Arkadaşımızı yakınında çalışan diğer arkadaşları kurtardı." diye konuştu.

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Bahçesaray karayolları Karbet Geçidi karla mücadele Van

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