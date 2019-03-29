Baharda da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Türkiye'de birçok kentte baharın gelmesiyle havalar artık ısınırken, kışın en ağır geçtiği illerden Kars, Ardahan ve Erzurum'da hala etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Doğu Anadolu'daki 3 ilde kar yağışı

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Kış aylarının ağır geçtiği bu illerde baharın ilk ayında kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kentin yüksek kesimleri başta olmak üzere kar yağışının ardından yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi. Yağan kar nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Erzurum'da da etkili olan kar yağışı sonucu kent merkezi beyaza büründü. İlkbahara rağmen kış şartlarının hakim olduğu kentte araç ve yaya ulaşımı aksadı.

Belediye ve karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması cadde ile bağlantı yollarında tuzlama ile küreme çalışması gerçekleştirdi.