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Baharda da kar yağışı etkisini sürdürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 06:43 | Son Güncelleme

Kars, Ardahan ve Erzurum'da baharda kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle bir kez daha beyaza bürünen kentlerde vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Türkiye'de birçok kentte baharın gelmesiyle havalar artık ısınırken, kışın en ağır geçtiği illerden Kars, Ardahan ve Erzurum'da hala etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Doğu Anadolu'daki 3 ilde kar yağışı

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Kış aylarının ağır geçtiği bu illerde baharın ilk ayında kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Kentin yüksek kesimleri başta olmak üzere kar yağışının ardından yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi. Yağan kar nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Erzurum'da da etkili olan kar yağışı sonucu kent merkezi beyaza büründü. İlkbahara rağmen kış şartlarının hakim olduğu kentte araç ve yaya ulaşımı aksadı.
Belediye ve karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması cadde ile bağlantı yollarında tuzlama ile küreme çalışması gerçekleştirdi.

KARS'TA GÖRÜŞ MESAFESİ 10 METREYE KADAR DÜŞTÜ

KARS'TA GÖRÜŞ MESAFESİ 10 METREYE KADAR DÜŞTÜ
Kars'ta görüş mesafesini 10 metreye kadar düşüren kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. (AA)
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Anahtar Kelimeler:
Kars Ardahan Erzurum kış kar yağışı

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