Baharda erimeyen kar ve buzlar şehir dışına taşınıyor

Kars'ta, kışın yağan ve bahara rağmen etkili olan soğuk hava yüzünden halen erimeyen kar kütleleri ile buzlar, ekiplerce şehir dışına taşınıyor.

Kentte kış boyunca etkili olan kar yağışı sebebiyle cadde, sokak ve kaldırımlarda biriken kar kütleleri ve buzlar, ilkbaharın ilk mevsimi olan mart ayına rağmen halen sıfırın altında seyreden soğuklar yüzünden erimedi.

Sürücüler ile kaldırımda yürüyenlere zor anlar yaşatan kar ve buzların İl Özel İdaresi ekiplerince temizlenmesine başlandı.

Ekipler, bu çerçevede araç trafiğine kapattıkları Atatürk Caddesi'nde iş makinesi yardımıyla kar ve buz kütlelerini temizleyip kamyonlara yükleyerek şehir dışındaki alanlara götürüyor.

Bu çalışmalar kent genelinde sürdürülüyor.

