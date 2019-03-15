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Baharda polen alerjisine dikkat

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.03.2019 12:00 | Son Güncelleme

Deri Hastalıkları Uzmanı Dr.

Baharda polen alerjisine dikkat

Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Sinem Yıldız, "Baharla beraber herkeste bir mutluluk oluşuyor ancak bazıları için bu büyük bir sorun. Baharla birlikte artan alerjik sorunlarla bir kısmımız için hayat sıkıntılı sürüyor" dedi.
Çiçeklerin açmasıyla birlikte polen dönemlerinde bazı problemlerin de meydana gelebileceğini aktaran Acıbadem Kayseri Hastanesi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Sinem Yıldız, "Malum bahar geliyor, baharla beraber herkeste bir mutluluk oluşuyor. Ancak bazıları için bu büyük bir sorun. Baharla birlikte artan alerjik sorunlar mevcut. Ağaçların çiçek açması, polenlerin artması ile beraber bir kısmımız için hayat sıkıntılı sürüyor. Polen dönemlerinde kişilerde cilt problemlerinden, basit kaşıntılardan, basit egzamalardaki veya kurdeşen dediğimiz hastalıklardaki artışlardan hapşırmalar, burun akıntıları, göz alerjileri ve astıma kadar giden şikayetlerde artışlar meydana gelecek. Bunlar ne yazık ki bir çok kişi için günlük çalışmasını işlerini yapmasını engelleyecek ve hastanelere gitmesine yol açacak" dedi.
Basit bir testle alerjinin tespit edilebildiğini vurgulayan Yıldız, "Alerjisi olan hastalarda öncelikle bunun polenle aktive olup olmadığını saptamak gerekiyor. Bunu için çok basit uygulanan çok basit bir alerji testimiz var. Bu testler kısa süreli deriye polen maddeleri veya bazı ağaçlara karşı olan allerjenler deriye uygulanıyor, ince uçlu bir yapı ile derinin iç kısmına girmesi sağlanıyor. Oluşan kızarıklık, kabarıklık saptanmasına göre alerji tespit ediliyor" şeklinde konuştu.
Polen alerjisinin tedavi süreci hakkında da bilgi veren Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Sinem Yıldız konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
"Bir grup hastada bunlardan uzaklaşmasını tavsiye ediyoruz. Bahar dönemlerinde çok fazla dışarıda kalmayarak bu sağlanabilir. Ancak tespit edilenler için en önemlisi aşı tedavisi dediğimiz bir tedavimiz var. Çimen veya polen alerjisi saptadığımız hastalarda deri altına veya dil altına uygulanabilen ayriyeten şu an için yeni hap şeklinde verilebilen bir grup yeni aşı tedavileri var. bu aşı tedavilerini süreli iyilik hali sağlar."

Baharda polen alerjisine dikkat

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