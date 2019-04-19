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Baharda yağan kar ulaşımı aksatıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 22:04 | Son Güncelleme

Ardahan-Posof ve Ardahan-Şavşat kara yollarında ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor

Ardahan'da etkili olan kar yağışı ulaşımı aksatıyor.

Karayolları 183. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde gün boyunca etkili olan ve halen devam eden kar yağışının yüksek kesimlerde tipiye dönüştüğü bildirildi.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Ardahan-Posof ve Ardahan-Şavşat kara yollarında ulaşımın aksadığı belirtilen açıklamada, Ardahan-Posof kara yolunun Ilgar, Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmediği kaydedildi.

Açıklamada, yoğun buzlanma nedeniyle uygulamanın gece boyunca süreceği vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ardahan Ardahan-Şavşat kar ve tipi ulaşımda aksama

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