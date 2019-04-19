Baharda yağan kar ulaşımı aksatıyor

Ardahan'da etkili olan kar yağışı ulaşımı aksatıyor.

Karayolları 183. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde gün boyunca etkili olan ve halen devam eden kar yağışının yüksek kesimlerde tipiye dönüştüğü bildirildi.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Ardahan-Posof ve Ardahan-Şavşat kara yollarında ulaşımın aksadığı belirtilen açıklamada, Ardahan-Posof kara yolunun Ilgar, Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmediği kaydedildi.

Açıklamada, yoğun buzlanma nedeniyle uygulamanın gece boyunca süreceği vurgulandı.

