HABER

Baharda yağan kar ulaşımı aksattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 12:57 | Son Güncelleme

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kars'ta 13, Erzincan'da 30, Ağrı'da 34, Erzurum'da 74 köy ve mahalle ile ulaşım sağlanamıyor

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle Kars, Ağrı, Erzincan ve Erzurum'da 151 köy ve mahallenin yolu kapandı.

Kars'ta 3 gün önce başlayıp aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi yüzünden ilçelerden Arpaçay'da 2, Digor'da 5, Sarıkamış'ta 6 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışma yaptığı kentin Sarıkamış ilçe merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Ekiplerin ana arterlerin yanı sıra cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptığı ilçedeki kar yağışı en çok çocukları sevindirdi. Kar yağışını fırsata dönüştüren çocuklar teneffüslerde okul bahçelerinde kar topu oynayarak eğlenceli anlar yaşadı.

İlçe sakinlerinden Tacettin Alp, "Sarıkamış'ta baharı beklerken kış geri geldi. 3 gündür kar yağıyor. Her taraf beyaza büründü, ağaçlar buz tuttu." dedi.

- Ağrı

Ağrı İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle 34 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Yağış nedeniyle kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü aktarılan açıklamada, 78 iş makinesi, 91 personel ve 8 mobil ekibin çalışmalarda görev aldığı kaydedildi.

Karayolları 123. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada ise önceki gün yağış ve tipi nedeniyle trafiğe kapatılan Cumaçay-Kağızman kara yolunun açılması için yolun Ağrı bölümündeki çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, ekiplerin sorumluluk alanındaki diğer yollarda da kar temizleme, tuzlama ve genişletme çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.

Ağrı Belediyesi ekipleri de 3 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı dolayısıyla il merkezindeki mahalle, cadde ve sokaklardaki kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

- Erzincan

Erzincan'da da kar yağışı nedeniyle 30 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar yağışı ve tipi yüzünden il merkezinde 2, ilçelerden Çayırlı'da 3, Otlukbeli'de 2, Refahiye'de 15, Tercan'da 5 ve Üzümlü'de 3 köy ile ulaşım gerçekleştirilemiyor.

Kentte kapalı yolların açılması için İl Özel İdaresine bağlı 5 ekip, 7 greyder, 3 bıçaklı kamyon, 1 dozer, 4 kepçe ve kar makineleriyle karla mücadele çalışması yapıyor.

- Erzurum

Erzurum'da kar yağışı, tipi ve buzlanma, özellikle kırsal kesimdeki mahallelerde yaşamı olumsuz etkiledi. Kar ve tipi nedeniyle 74 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Belediye ve kara yolları ekipleri, çok sayıda greyder, bıçaklı kamyon, dozer, kepçe ve kar makinesiyle yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Baharda yağan kar ulaşımı aksattı

- Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kars'ta 13, Erzincan'da 30, Ağrı'da 34, Erzurum'da 74 köy ve mahalle ile ulaşım sağlanamıyor

Doğu Anadolu'da kış

Doğu Anadolu'da kış

Doğu Anadolu'da kış

Doğu Anadolu'da kış

Doğu Anadolu'da kış

Doğu Anadolu'da kış

Doğu Anadolu'da kış

Doğu Anadolu'da kış

Doğu Anadolu'da kış

Doğu Anadolu'da kış

Doğu Anadolu'da kış

Doğu Anadolu'da kış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ağrı Erzincan kapalı köy yolu kar yağışı karla mücadele Kars

En Çok Okunan Haberler

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Gözler dolarda! İşte günün ilk rakamları...

Gözler dolarda! İşte günün ilk rakamları...

'Zeki-Metin mi, Messi-Suarez mi?'

'Zeki-Metin mi, Messi-Suarez mi?'

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Flaş açıklamalar: Gerçekten seçmenimizi kırdık, kabahat bizde

Flaş açıklamalar: Gerçekten seçmenimizi kırdık, kabahat bizde

Herkesi tedirgin eden yorum: Suriye'de 2. savaş mı başlıyor?

Herkesi tedirgin eden yorum: Suriye'de 2. savaş mı başlıyor?

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğu Anadolu'da kış etkisini gösteriyor

Doğu Anadolu'da kış etkisini gösteriyor

Fetullah Gülen'in mesajı deşifre oldu: Onları meşgul edin!

Fetullah Gülen'in mesajı deşifre oldu: Onları meşgul edin!

Yaralı askerden kahreden haber geldi...

Yaralı askerden kahreden haber geldi...

Mardin'de silah ve tarihi eser operasyonu

Mardin'de silah ve tarihi eser operasyonu

Son dakika: Eski futbolcu İsmail Demiriz'e hapis cezası

Son dakika: Eski futbolcu İsmail Demiriz'e hapis cezası

Son dakika: Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme

75 bin 260 yıl hapis isteniyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.