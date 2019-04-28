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Baharı 350 yıldır yemek ve dualarla karşılıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 13:40 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Sarıt kırsal mahallesinde bahar, yaklaşık 350 yıldır yapılan dua ve yemeklerle karşılanıyor.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Sarıt kırsal mahallesinde bahar, yaklaşık 350 yıldır yapılan dua ve yemeklerle karşılanıyor. Şükür dualarının edildiği program için 300 hanenin bulunduğu mahallede 250 küçükbaş ve kanatlı hayvan kesildi.
Şahinbey ilçesine bağlı Sarıt (Mezere) Mahallesi’nde bahar mevsimi yaklaşık 350 yıldır devam eden gelenekle karşılanıyor. Her yıl Nisan ayının son Cuma günü yapılan karşılama programı Cuma namazının ardından gerçekleştiriliyor. Günler öncesinden hazırlıklarının tamamlandığı program nedeniyle 300 hanede toplam 250 küçükbaş ve kanatlı hayvan kesiliyor. Etli yöresel yemekler, odun ateşi yanan ocaklarda kazan yada büyük tencereler içerisinde saatlerce pişiriliyor. Hazırlanan yemekler, okul bahçesinde kurulan sofralarda tüm davetli, misafir ve mahalleliye ikram ediliyor. Her yıl düzenli olarak gerçekleşen programda afiyetle yenilen yemeğin ardından ise Kur’an-ı Kerim okunarak şükür duaları yapılıyor.
Mahalle Muhtarı Kadir Çoban, her hane sahibinin imkanına göre destek verdiği programın yaklaşık 350 yıldır geleneksel hale geldiğini ifade etti. Muhtar Çoban, "Nisan ayının son haftasında yapıyoruz. Sabahtan herkes bir koyun ve kuzu keser, yemeğini hazırlar. Cuma namazından sonra herkes yaptığı yemeği okulun bahçesine getirir. Kur’an-ı Kerim okunur ve dualar yapılır" diye konuştu.
Programa Sarıt ve çevre mahallede yaşayan vatandaşların yanı sıra Şahinbey Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Güzel, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mustafa Güzel, Şahinbey Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Abdurrahman Yiğit ve davetliler katıldı.

Baharı 350 yıldır yemek ve dualarla karşılıyorlar

Baharı 350 yıldır yemek ve dualarla karşılıyorlar

Baharı 350 yıldır yemek ve dualarla karşılıyorlar

Baharı 350 yıldır yemek ve dualarla karşılıyorlar

Baharı 350 yıldır yemek ve dualarla karşılıyorlar

Baharı 350 yıldır yemek ve dualarla karşılıyorlar

Baharı 350 yıldır yemek ve dualarla karşılıyorlar

Baharı 350 yıldır yemek ve dualarla karşılıyorlar

Baharı 350 yıldır yemek ve dualarla karşılıyorlar

Baharı 350 yıldır yemek ve dualarla karşılıyorlar

Baharı 350 yıldır yemek ve dualarla karşılıyorlar

Baharı 350 yıldır yemek ve dualarla karşılıyorlar

Baharı 350 yıldır yemek ve dualarla karşılıyorlar
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