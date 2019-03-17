Kabir ziyaretine gelenlere şeker ve lokum da dağıtan vatandaşlar, ölenlerin bayramının kutlanmasının ardından Nevruz Bayramı'nın diğer aşamalarını kutlamak üzere mezarlıklardan ayrılıyor.

Ölenler için Kur'an-ı Kerim okuyup dua eden vatandaşlar, doğayı yeşillendirmek için mezar başlarına fidan da dikiyor.

Yaklaşan Nevruz dolayısıyla mutluluk duyan vatandaşların, yakınlarının vefatı sebebiyle hüzünlü anlar yaşadığı "Ölü Bayramı"nda, sabahın erken saatlerinde toplanan vatandaşlar, mezarlıkları ziyaret edip temizlik ve onarım yapıyor.

"Yeni yılın başlangıcı", "baharın müjdecisi" ve "doğa bayramı" olarak kabul gören, Türk dünyasında 18 asrı aşkın süredir çeşitli etkinlikler yapılan Nevruz Bayramı, her yıl mart ayının ikinci haftasından itibaren kutlanmaya başlıyor.

HÜSEYİN YILDIZ/ONUR ÇOBAN - Türk dünyasının bilinen en eski bayramlarından olan Nevruz Bayramı kapsamında, her yıl mart ayının ikinci haftası sonrasında kabirler de ziyaret ediliyor.

Asırlardır yaşatılan geleneğin sürdürüldüğü Iğdır'da mukim Öztürk Alkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nevruz'un aşamalarının yeni yılın güzel geçmesi için düzenlenen çeşitli etkinlikler olduğunu söyledi.

Bayramda ailenin, akrabaların ve komşuların gönüllerinin alındığı gibi ölülerin de düşünüldüğünü aktaran Alkoç, "Her mart ayının ikinci haftasında ölüleri anmak için yapılan törenler vardır. Öncelikle ölülerin memnun edilmesi, gönüllerinin alınması, öteki dünyada rahat etmelerini sağlamak maksadıyla herkes kabirlere gelir, Kur'an okur, dua eder ve taziye iletirler." dedi.

Mezarlıklara "Ölü Bayramı"nda gelen vatandaşların vefat eden kendi yakınlarının yanı sıra ziyaret ettikleri diğer ölenlere de saygı ve sadakatını gösterdiğini belirten Alkoç, "Bu gelenek Türk kültürünün en kadim geleneklerinden birisidir. Bu gelenek sadece İslamiyet sonrası değil İslamiyet öncesinde de vardır. Güzel olan tarafı ise İslamiyet öncesi ile sonrasının birleştirilerek gelenek haline getirilmesidir." diye konuştu.