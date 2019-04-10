HABER

Baharın gelmediği ilçeye kar geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 11:24 | Son Güncelleme

Bingöl’ün Karlıova ilçesi sakinleri baharı beklerken, güne karla başladı.

Baharın gelmediği ilçeye kar geldi

Bingöl’ün Karlıova ilçesi sakinleri baharı beklerken, güne karla başladı. Lapa lapa yağan kar kısa sürede ilçeyi beyaza bürüdü.
Türkiye’nin en çok kar yağışı alan yerlerden biri olan Bingöl’ün Karlıova ilçesinde sabah saatlerinde yoğun kar yağışı başladı. Kar yağışı nedeniyle ilçe kısa sürede beyaza büründü. Vatandaşlar, baharı beklerken yine karla güne başladıklarını ifade etti.
Son yılların en çetin kışını geçiren ilçede kar yağışı güzel görüntüler de oluşturdu.
Öte yandan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Tunceli ve Bingöl’de sağanak yağışların kuvvetli olarak etkisini göstereceğini ve sıcaklıklarda 4 derecelik düşüş beklendiğini bildirdi.

Baharın gelmediği ilçeye kar geldi

Baharın gelmediği ilçeye kar geldi

Baharın gelmediği ilçeye kar geldi

Baharın gelmediği ilçeye kar geldi

Fotoğrafçı küçük objeleri makro lens ile çekti! Bakın ortaya ne çıktı Fotoğrafçı küçük objeleri makro lens ile çekti! Bakın ortaya ne çıktı
(Özel) Sakarya Nehrindeki kirlilik seviyesi en üst seviyede(Özel) Sakarya Nehrindeki kirlilik seviyesi en üst seviyede
Afrika’da yetimlere iftar yemeğiAfrika’da yetimlere iftar yemeği
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da sürpriz görüşme!

Ankara'da sürpriz görüşme!

Büyükçekmece'de neler oluyor?

Büyükçekmece'de neler oluyor?

Elçin Sangu'nun İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Elçin Sangu'nun İmamoğlu paylaşımı olay oldu

İtiraf etti: Seks tarikatına katılmalarını sağladım

İtiraf etti: Seks tarikatına katılmalarını sağladım

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: İptale götürür

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: İptale götürür

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'da bir deprem daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sokak ortasında 3 kişiyi öldürdü! Arnavutköy'de korkunç anlar

Sokak ortasında infaz! Korkunç

Tunceli'den kahreden haber! 1 asker şehit

Kahreden haber! 1 asker şehit

Bu manzara Alpler'den değil, Türkiye'den! Muhteşem kareler

Bu manzara Alpler'den değil, Türkiye'den! Muhteşem kareler

Yenge katilinin cezası belli oldu

Yenge katilinin cezası belli oldu

Muş'ta kar 6 metreyi buldu! Aynı yol 8. kez ulaşıma açıldı

Kar kalınlığı 6 metreye dayandı! Aynı yolu 8 kez açtılar ama...

İstanbul Havalimanı'yla ilgili son dakika gelişmesi! THY tarih verdi

İstanbul Havalimanı'yla ilgili yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.