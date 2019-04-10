Baharın gelmediği ilçeye kar geldi

Bingöl’ün Karlıova ilçesi sakinleri baharı beklerken, güne karla başladı. Lapa lapa yağan kar kısa sürede ilçeyi beyaza bürüdü.

Türkiye’nin en çok kar yağışı alan yerlerden biri olan Bingöl’ün Karlıova ilçesinde sabah saatlerinde yoğun kar yağışı başladı. Kar yağışı nedeniyle ilçe kısa sürede beyaza büründü. Vatandaşlar, baharı beklerken yine karla güne başladıklarını ifade etti.

Son yılların en çetin kışını geçiren ilçede kar yağışı güzel görüntüler de oluşturdu.

Öte yandan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Tunceli ve Bingöl’de sağanak yağışların kuvvetli olarak etkisini göstereceğini ve sıcaklıklarda 4 derecelik düşüş beklendiğini bildirdi.



