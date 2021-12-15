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  4. Baharın gelmediği kentte kış başladı! 2 hafta önce denize giriyorlardı

Baharın gelmediği kentte kış başladı! 2 hafta önce denize giriyorlardı

15.12.2021 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki Seydişehir karayolu üzerinde bulunan bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkii beyaza büründü. Kar kalınlığının 15 santimetreye kadar ulaştığı bölgede ekipler yol temizleme çalışması başlattı.

Baharın gelmediği kentte kış başladı! 2 hafta önce denize giriyorlardı

Antalya'da saat 23.00 sıralarında başlayan ve kar yağış sebebiyle Karayolları Alacabel ekipleri de harekete geçti. Beyaz örtüyle kaplanan bölgede, ekipler trafik akışında aksama yaşanmaması için yolda biriken karları temizledi. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenilen bölgede, yol akışında aksama yaşanmadığı öğrenildi.

EKİPLER YOLU AÇIK TUTMAK İÇİN ÇALIŞMA YAPIYOR

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Bölgede kar kalınlığının yer yer 10-15 santimetreye ulaştığı bildirilirken, Karayolları Alacabel ekibi çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor. Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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