Baharın gelmesiyle doğa yeniden doğarken bu ürünlerle siz de evinizi küllerinden doğurun

Kirli ve eski eşyalar evinizin kötü görünmesine neden olabilir. Bu durum da kendinizi rahatsız hissetmenize yol açabilir. Büyük paralar harcayıp eşyaları değiştirmek maddi anlamda zorlayıcı olabileceği için doğru ürünleri kullanarak evinize yeni ve hoş bir hava katabilirsiniz. Bu sayede maddi anlamda tasarruf edebilir ve evinizi güzel görünüme kavuşturabilirsiniz. Evinizi yeni gibi gösterecek özel ürünlerle tanışmaya hazır mısınız? Cevabınız "Evet" ise hiç zaman kaybetmeden aklınızı başınızdan alacak ve gördüğünüzde sahip olmak isteyeceğiniz ürünleri hep birlikte inceleyelim.

1. Tiftikleri yok eden Lefeindgdi Kumaş Tıraş Makinesi

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Uzun süreli kullanılan mobilyaların yüzeyinde aşınmadan dolayı tiftiklenme oluşabilir. Bu durum da mobilyanın kötü ve eski görünmesine sebebiyet verebilir. Lefeindgdi Kumaş Tıraş Makinesi, geliştirilmiş bıçakları sayesinde kötü görüntüye sebep olan tiftikleri kısa sürede temizleyerek mobilyanın yeni görünmesini sağlıyor. Şarjlı ve kablosuz çalışan makine, rahat hareket imkânı veriyor. Paslanmaz çelik bıçakları, korozyona karşı direnç gösteriyor. Bıçak ağı bulunan ürün, temizlik sırasında mobilyanın zarar görmesini engelliyor. Makineyi elbiseleri temizlemek için de tercih edebilirsiniz. Ürünü USB ile kolayca şarj edebilirsiniz.

2. Lekeleri derinlemesine temizleyen Farmasi Mr Wipes Çok Amaçlı Temizleyici

Banyo ve mutfakta zamanla oluşan inatçı kirler, evinizin kötü görünmesine sebebiyet verebilir. Üstelik bu kirler doğru şekilde temizlenmezlerse hastalıklara da yol açabilir. Farmasi Mr Wipes Çok Amaçlı Temizleyici, özel formülü sayesinde farklı yüzeylerde oluşan kirleri kolayca çıkarıyor ve derinlemesine temizlik sağlıyor. Bu sayede kullanıldığı yüzeyde yeni ve temiz bir görüntü sunuyor. Kötü kokuları yok ederek ferah bir hava oluşturuyor. Vegan formülü sayesinde doğada çözülen ürün, çevreyi olabildiğince az kirletiyor. Ayrıca sls, klor, boya, fitalat ve paraben içermiyor.

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3. Parlak ocaklar için Cif Power Perfect Ocak Temizleyici

Yemek yaparken ocak üzerine sıçrayan ya da dökülen yağlar ateşin etkisiyle yanabilir. Yanan ve kuruyan yağları çıkarmak çoğu zaman zorlayıcı olabilir. Cif Power Perfect Ocak Temizleyici, güçlü formülü sayesinde ocak ve fırın gibi yüzeylerde oluşan inatçı yağ lekelerini kolayca çıkarmanıza yardımcı oluyor. Uygulandığı yüzeyde bulunan lekeyi etkili şekilde çözen ürün, kısa sürede mükemmel sonuca ulaşmanızı sağlıyor. Alerjen içermeyen temizleyici, cildinize zarar vermiyor. Bu sayede gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Parlak, yeni gibi görünen fırın ve ocaklar için Cif Power Perfect Ocak Temizleyici'yi tercih edebilirsiniz.

4. Zorlu kirleri kolayca çıkaran DAKCOS Matkap Fırça Seti

Küvet ve duş gibi alanlarda zamanla oluşan kalıntılar banyonuzun eski görünmesine neden olabilir. Yüzeye iyice yapışan kirleri çıkarmak için çok fazla efor sarf etmeniz gerekebilir. DAKCOS Matkap Fırça Seti sayesinde inatçı kirleri matkap yardımıyla kısa sürede yüzeyden söküp atabilirsiniz. Böylece hem zamandan hem enerjiden tasarruf edebilirsiniz. Orta boy elektrikli matkabın farklı boyutlardaki birçok başlığı sayesinde çeşitli alanlarda kullanabilirsiniz. 15 cm uzatma çubuğu ile ulaşılması zor alanlara kolayca erişebilirsiniz. Ürünü mutfak lavabolarından ocaklara, tencerelerden araba lastiklerine kadar birçok farklı yerde kullanabilirsiniz.

5. Küf sorunundan kurtaran Küfsil Küf Temizleyici

Islak ve nemli ortamlarda oluşan küf, sağlığınıza zarar verebilir. Bu sorundan kurtulmak için Küfsil Küf Temizleyici'yi tercih edebilirsiniz. Aktif klor etkisiyle yüzeylerde oluşan küfü kısa sürede mükemmel şekilde temizleyerek evinizin temiz olmasına katkıda bulunuyor. Uygulandığı yüzeyi beyazlatan ürün, kalıcı ve güçlü bir etki bırakıyor. Temizleyiciyi cam, ahşap, derz dolguları ve duvar gibi alanlarda tercih edebilirsiniz. "Küf temizleyiciyi nasıl kullanırım?" diye merak ediyorsanız kısaca anlatalım. Ürünü 5 ila 10 cm uzaktan küflü yüzeye sıkın ve 15 dakika bekleyin. Ardından yüzeyi bol su ile durulayın. İşte bu kadar kolay!

6. Kolay temizlik için Dr. Beckmann Halı Leke Çıkarıcı

Halılarınızın üzerinde oluşan lekeleri çıkarmak çoğu zaman zorlayıcı olabilir. Halı yıkama işlemi ise yorucu olabildiği gibi zamanınızdan da çalabilir. Üstelik kış aylarında yıkanan halılar geç kuruyacağı için daha fazla bakteri oluşturabilir. Dr. Beckmann Halı Leke Çıkarıcı, özel formülü sayesinde halı yüzeyinde oluşan yağ, şarap, kahve lekeleri gibi zorlu ve inatçı kirleri kısa sürede temizliyor. Evcil hayvanlardan kaynaklı lekelerse kokuya sebebiyet verebilir. Özel malzemelerle kokuyla mücadele eden leke çıkarıcı, kötü kokuların yok edilmesini sağlıyor. Ürünün üzerinde yer alan temizleme fırçası ise lekenin yüzeyden tamamen çıkarılmasına yardım ediyor.

7. Deri mobilyaları canlandıran Lettro Deri Bakım Losyonu

Bakımsız kalan deri mobilyalarınızın canlı ve yeni görünmesini sağlayacak bir ürün arıyorsanız Lettro Deri Bakım Losyonu'na göz atmalısınız. Doğal lanolin, avokado yağı ve bal mumu içeren ürün, deriyi besliyor ve nemlendiriyor. Bu sayede mobilyalarınız daha canlı ve yeni bir görünüme kavuşabilir. Böylece kolayca evinizin havasını değiştirebilirsiniz. Deri üzerinde oluşacak çatlakları önleyen ürün, mobilyanızın kullanım ömrünü de uzatıyor. Renksiz formülü sayesinde her renk deri mobilyada rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Ürünü çanta, ayakkabı, ceket gibi diğer deri ürünlerde de kullanabilirsiniz.

8. Bakımlı ahşap mobilyalar için Touloube Ahşap Bakım Bal Mumu

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Doğru ürünleri seçerek eski ahşap mobilyalarınızı yeni görünüme kavuşturabilirsiniz. Hangi ürünü seçeceğinizi bilmiyorsanız Touloube Ahşap Bakım Bal Mumu'nu tercih edebilirsiniz. Bal mumu içeriğiyle ürün, ahşap yüzeyleri besliyor ve koruyucu bir tabaka oluşturuyor. Su geçirmez özelliğe sahip ürün ahşapların sudan etkilenmesini önleyerek çürümesine engel oluyor. Nefes alan yapısı sayesinde ahşap içindeki nemin dışarı çıkmasını sağlıyor. Bu sayede mobilyalarınızın kullanım ömrünü uzatıyor. Hoş ve hafif kokan bal mumu, kokusuyla rahatsız etmiyor. Kirletici boya içermeyen ürün, ahşaba parlaklık kazandırıyor.

9. Uzun süreli temizlik için DUŞ EXTRA Duş Kabini Temizleyici

Duş kabini temizliği temizlik sırasında sizi en çok uğraştıran işlerin başında geliyor. Doğru ürünü seçerek bu sorunu kolayca çözebilirsiniz. DUŞ EXTRA Duş Kabini Temizleyici, yüzeyde oluşan sabun ve su kalıntılarını etkili biçimde temizleyerek yeni ve canlı bir görünüm kazandırıyor. İçeriğinde bulunan polimer teknolojisiyle uygulandığı yüzey üzerinde mikro ince film tabakası oluşturuyor. Böylece kireç ve su kalıntılarının yüzeyde tutunmasını engelleyerek daha uzun süre temiz kalmasını sağlıyor. Temizleyiciyi kullanmak ise oldukça kolay. Yüzeye sıkın ve ardından sünger yardımıyla iyice ovun. Son olarak su ile durulayın.

10. Makinenizi kireçten kurtaran Domol Bulaşık Makinesi Temizleme Tableti

Bulaşık makinesinin içinde biriken kirler, makinenizin kireçlenmesine ve parlaklığını kaybetmesine neden olabilir. Ayrıca biriken kirler makinenin kullanım ömrünün kısalmasına ve arıza oluşmasına da sebebiyet verebilir. Kireç, makinenizin bulaşıkları iyi temizlemesini de engelleyebilir. Domol Bulaşık Makinesi Temizleme Tableti, özel formülüyle makinenizi derinlemesine temizleyerek hijyen sağlıyor. Su pompası, filtre ve boru gibi ulaşılması zor bölgelerdeki kireçleri yok ederek makinenizin sorunsuz şekilde çalışmasına yardım ediyor. Kireçten arınan makinenizin kullanım ömrü uzuyor. Böylece makineniz uzun yıllar boyunca size eşlik ediyor.