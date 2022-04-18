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Baharın gelmesiyle dolaba kaldırıp saklayacağınız kışlık parçalarınız için yardımcı ürünler

18.04.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mevsim değişikliklerinde kıyafetleri kaldırmak oldukça yorucu bir iş olabiliyor. Isınan havalarda kışlık kıyafetleri kaldırmak için doğru ürünleri tercih etmek önemli. Mevsim geçişlerinde işinizi kolay hâle getirecek birçok ürün var! Bu ürünler kıyafetleri koymak için yer bulamama sorununa son verirken evinizin daha düzenli olmasına da yardım ediyor. "Peki, nedir bu pratik ürünler?" diye düşünüyorsanız okumaya devam edin!

Baharın gelmesiyle dolaba kaldırıp saklayacağınız kışlık parçalarınız için yardımcı ürünler

Mevsim değişikliğinde elbise dolaplarını da mevsime uygun hâle getirmek gerekiyor. Ancak kalın kışlık kıyafetleri kaldırarak yerine hafif yazlık parçaları yerleştirmek oldukça zor olabiliyor. "Kalın kazak ve montları nereye sığdıracağım?" diye düşünüyorsanız pratik kullanımıyla ön plana çıkan birçok üründen yardım alabilirsiniz. Ceketlerden atkılara, kazaklardan botlara kadar tüm kışlık eşyalarınızı yer tasarrufu yaparak kaldırmanız mümkün. Nasıl mı? Sizin için incelediğimiz ürünlere göz atarak kolay kullanılan ve maksimum yer tasarrufu yapmanızı sağlayan ürünleri keşfedebilirsiniz!

1. Saklama alanından tasarruf edebilmek için Magic Sever Vakumlu Poşet'i tercih edebilirsiniz

Bahar'ın gelmesiyle dolaba kaldırıp saklayacağınız kışlık parçalarınız için yardımcı ürünler

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Kışlık eşyalarınızı dolabınızdan çıkarmak istiyor ve bir türlü koyacak yer bulamıyorsanız Magic Sever Vakumlu Poşet'le tanışın! Vakumlu poşetlerin içerisine dilediğiniz kıyafetinizi koyabilirsiniz. Poşeti kapattıktan sonra içerisindeki hava çekilerek poşet küçük hâle gelecek ve böylece yer kaplamadan kıyafetlerinizi kaldırabileceksiniz. Alandan tasarruf etmenizi sağlayan vakumlu poşetler, kıyafetlerinize zarar vermez. Kaliteli materyali sayesinde kıyafetlerinizi uzun süre korur. XXL boyutunda üretilen vakumlu poşetin içerisine kazak ve pantolonlarınızı kolayca sığdırabilirsiniz. Birden fazla kıyafeti tek bir ürünle saklayabilirsiniz. Kışlıklarınızı kaldırırken yerden tasarruf etmek istiyorsanız Magic Sever Vakumlu Poşet'i tercih edebilirsiniz.

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2. Kışlıkları kaldırmak için gerekli olan bir başka ürün: hurç

Bahar'ın gelmesiyle dolaba kaldırıp saklayacağınız kışlık parçalarınız için yardımcı ürünler

Pencereli hurç ile kışlık kıyafetlerinizi kolayca saklayabilirsiniz. ESTİ KONFEKSİYON Pencereli Hurç'la hangi hurca ne koyduğunuzu rahatça görebilirsiniz. Orta boyda tasarlanan, set içinde 3 adet bulunan pencereli hurçların içerisine kazak, atkı, pantolon, mont ve ceket gibi birçok kışlık eşyanızı yerleştirebilirsiniz. Hurç sayesinde kıyafetlerinizi tozdan koruyabilir, düzenli bir şekilde saklayarak dağınıklığı da önleyebilirsiniz. Kenarlarında tutma yeri olduğu için kolayca taşıyabilirsiniz. Dilerseniz dolabın içerisine kaldırabilir ya da bazanın altına yerleştirebilirsiniz. Hava geçirdiği için kıyafetlerde nem oluşumuna izin vermeyen hurçları kullanmadığınız zamanlarda katlayarak saklayabilirsiniz.

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3. Kışlıklarınızı güve oluşumundan koruyun

Bahar'ın gelmesiyle dolaba kaldırıp saklayacağınız kışlık parçalarınız için yardımcı ürünler

Mevsim geçişlerinde kıyafetleri kaldırırken güve ve böcek gibi canlıların elbiselerinizin arasında yaşamasından endişe ediyorsanız hoş kokusuyla uzun süre koruma sağlayan naftalinleri tercih edebilirsiniz. Hangi ürünü tercih edeceğinize karar veremiyorsanız Gülşah Naftalin'le güve oluşumunu engelleyebilirsiniz. Bu sayede kışlıklarınızı tekrar çıkardığınızda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Naftalin, kıyafetlerinizde kötü koku oluşumunu engeller ve maksimum koruma sağlar. Kıyafetlerinize zararı olmayan naftalini gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Kullanımı kolay tablet şeklindeki naftalini güvelerden korunmak için hurç ya da dolap içerisine koymanız yeterli olur.

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4. Dekoratif kutuların içerisine atkı, bere ve eldivenlerinizi yerleştirebilirsiniz

Bahar'ın gelmesiyle dolaba kaldırıp saklayacağınız kışlık parçalarınız için yardımcı ürünler

Transformacion Organizer Kutu'yu dolabınızın içerisine, odanızın bir köşesine ya da yatağınızın altına koyabilirsiniz. Sert yapısı sayesinde kıyafet dışında saklamak istediğiniz diğer eşyalarınızı da koyabilirsiniz. Şık tasarımıyla mobilyalara uyum sağlayan ürünü, tutma alanı sayesinde dilediğiniz yere rahatça taşıyabilirsiniz. Çok amaçlı kullanabileceğiniz kutunun içerisine kazaktan ayakkabıya birçok kışlık eşyalarınızı koyabilirsiniz. Minimal tarzıyla oldukça kullanışlı kutu sayesinde yerden tasarruf edebilirsiniz. Kaliteli malzemesiyle uzun süre sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz. Pürüzsüz yüzeyiyle oldukça zarif görünen kutuyu her mevsim değişiminde kıyafetlerinizi kaldırmak için rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

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5. Ceket koruyucularla takımlarınızı kırışmadan saklayabilirsiniz

Bahar'ın gelmesiyle dolaba kaldırıp saklayacağınız kışlık parçalarınız için yardımcı ürünler

Ceket koruyucu kılıflarla tüm yaz boyunca kışlık dış giyimlerinizi kırışmadan saklayabilirsiniz. Rennway Ceket Koruyucu nefes alan özelliği sayesinde kıyafetlerinizde kötü koku oluşumunu engeller. İçine toz girmesine izin vermediği için kıyafetleri temiz tutar ve uzun süre korur. Üretiminde hiçbir kimyasal kullanılmadığı için kıyafetlerinize zarar vermeyen, hijyenik özelliğe sahip ürün, mikrop da barındırmaz. İnce yapısı sayesinde dolabınızın içerisinde yer kaplamaz. Hem pratik kullanımıyla hem maksimum korumasıyla ön plana çıkan Rennway Ceket Koruyucu'yla kırışmasını istemediğiniz kıyafetleriniz yaz boyunca emin ellerde!

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6. Ayakkabılarınızı saklamak için ayakkabı kutularını tercih edebilirsiniz

Bahar'ın gelmesiyle dolaba kaldırıp saklayacağınız kışlık parçalarınız için yardımcı ürünler

Helen's Home Ayakkabı Düzenleyici'yi kullanarak kışlık ayakkabılarınızı güvenle kaldırabilirsiniz. Dayanıklı malzemeden üretilen ayakkabı kutusu hem günlük hem uzun süre kullanıma uygun. Kolay temizlenebildiği için pratik kullanımın rahatlığını yaşayabilirsiniz. Oldukça kullanışlı ayakkabı düzenleyici nefes alan özelliği sayesinde kötü koku oluşumunu engeller. Kışlık ayakkabılarınızı kaldırmak için tercih edebilir ve yer tasarrufu yapabilirsiniz. Dolap içine, yatağınızın altına, giyinme odanıza kaldırabilirsiniz. Kolay taşınabilir olduğu için yaz kış kullanabilirsiniz. Sert plastikten üretilen ayakkabı kutusunu üst üste dizebilir ve yerden tasarruf edebilirsiniz.

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7. Bölmeli hurçlarla kışlıklarınızı düzenli bir şekilde kaldırabilirsiniz

Bahar'ın gelmesiyle dolaba kaldırıp saklayacağınız kışlık parçalarınız için yardımcı ürünler

Helen's Home Hurç 10 adet bölmesiyle ihtiyaç duyduğunuz saklama alanını sunar. Ürünü, kışlık ayakkabılarınızı düzenli bir şekilde saklamak için tercih edebilirsiniz. Fermuarlı tasarımı sayesinde kışlıkların toz tutmasını önler. Dilerseniz içine 10 çift ayakkabı koyabilir ya da kazak ve çorap gibi birçok eşyanızı yerleştirebilirsiniz. Fazla yer kaplamayan tasarımı sayesinde rahatlıkla tercih edebilirsiniz. İçerisindeki kıyafetlerinizi ya da ayakkabılarınızı küf, rutubet, toz gibi dış etmenlerden uzun süre korur. Kaliteli yapısı sayesinde deforme olmaz ve maksimum koruma sağlar. Nefes alabilen dokusu sayesinde koku oluşumunu engeller. Kolay saklanabilen tasarımıyla dilediğiniz köşeye kaldırabilirsiniz.

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8. Kutu hurçları tercih ederek kışlık eşyalarınızı yer kaplamadan saklayabilirsiniz

Bahar'ın gelmesiyle dolaba kaldırıp saklayacağınız kışlık parçalarınız için yardımcı ürünler

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Kapaklı tasarımıyla ön plana çıkan Meleni Home Kutu Hurç'u birçok eşyanızı kaldırmak için kullanabilirsiniz. Katlanabilir özelliği sayesinde kullanmadığınız zamanlarda alandan tasarruf edebilirsiniz. Geniş hacimli olduğu için kazak, ceket ve pantolon gibi kışlık kıyafetlerinizi rahatlıkla yerleştirebilirsiniz. Dilerseniz ayakkabılarınızı koymak için de tercih edebilirsiniz. Kaliteli yapısı sayesinde uzun süre kullanabilirsiniz. Cırt kapaması sayesinde kolayca kapatıp açabilirsiniz. Şık çizgili tasarımıyla hemen her dekorasyona uyum sağlayabilecek setin içerisinde 5 adet hurç bulunur. Bu sayede birçok kışlık ürününüzü rahatlıkla depolamanıza yardım eder.

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9. Kışlık kıyafetlerinizi saklarken aynı zamanda güzel kokmalarını sağlayabilirsiniz

Bahar'ın gelmesiyle dolaba kaldırıp saklayacağınız kışlık parçalarınız için yardımcı ürünler

Kıyafetlerinizin yaz boyu kapalı kalması, kötü kokmalarına sebep olabilir. Bu durumu önlemek için nefes alan kumaşlardan tasarlanan ürünlerle beraber güzel kokuları da tercih edebilirsiniz. Kötü koku oluşumunu engellemek için Botanica Lavanta Kesesi'ni kıyafetlerinizi kaldırdığınız alanlara ya da kutuların içine yerleştirebilirsiniz. Bu sayede hem dolabın içinde hem kıyafetlerinizde oluşabilecek kötü kokuları engelleyebilirsiniz. Ürün işlem görmediği ve yağı alınmadığı için uzun süre kokusunu kaybetmez. Botanica Lavanta Kesesi sayesinde kışlık kıyafetleriniz sadece güzel kokmakla kalmaz aynı zamanda güvelerden de korunur.

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10. Evinizin birçok yerine rahatlıkla sığacak mDesign 4 Bölmeli Kutu

Bahar'ın gelmesiyle dolaba kaldırıp saklayacağınız kışlık parçalarınız için yardımcı ürünler

Kompakt tasarımlı mDesign 4 Bölmeli Kutu'yu dolap içinde, yatak altında ya da çekmecelerde fazla yer kaplamadığı için rahatlıkla tercih edebilirsiniz. 4 bölmeli ürünün bir kısmına kıyafet diğer kısmına ise ayakkabı koyabilirsiniz. Nefes alan kumaşı, kötü koku oluşumunu engeller. Fermuarlı kapaması, pratik kullanım imkânı sunar. Şeffaf kapak tasarımı sayesinde hangi hurçta ne olduğunu kolayca bulabilirsiniz. Yırtılmalara ve darbelere karşı dayanıklı olduğu için uzun yıllar sorunsuz kullanabilirsiniz. Minimal tasarımı sayesinde evinizin birçok köşesine koyabilir ve yer tasarrufu yapabilirsiniz.

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