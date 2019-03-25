Baharın gelmesiyle göz alerjileri tırmanışa geçti

Elif VARAN-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA) - Mevsim değişimleriyle birlikte hava koşullarına bağlı olarak gözlerde kuruluk ve alerji şikayetleri artmaya başladı.

Baharın gelmesiyle yüzünü gösteren alerjik durumların hafife alınmaması gerekiyor; çünkü göz alerjileri mevsimsel veya geçici olabildiği gibi, zamanında tedavi edilmezse körlük riskini de beraberinde getirebiliyor. Memorial Şişli Hastanesi Göz Merkezi’nden Doç. Dr. Abdullah Özkaya, göz alerjileri ve tedavileri hakkında önerilerde bulundu.

BUZ KOMPRESİ UYGULAYIN

Göz alerjisinin mart ve nisan aylarında başlayarak ağaç ve bitki polenlerinin havaya karışması sonucu; gözlerde kızarıklık, sulanma, yanma, nadiren batma, kaşıntı gibi bulgularla ortaya çıkan bir hastalık olduğunu belirten Doç. Dr. Abdullah Özkaya, “Alerji döneminde göz kapağı şişliği görülmesi durumunda, buzun temiz bir havluya sarılıp sabahları göze uygulanması, göz kızarıklığını ve göz kapağındaki ödemi azaltır” önerisinde bulundu.

“EVİNİZDE SU BAZLI BOYA KULLANIN”

Çiçeklerin tozlanması bu aylarda arttığı için evdeki mevcut çiçeklerden rahatsız olduğunu hissedenlerin mümkünse çiçeklerini balkonlarına çıkarmaları ya da teması azaltmak için odayı havalandırmaları gerektiğini ifade eden Özkaya, “Alerji sadece çiçeklerde olmuyor, mantarlar gibi rutubetli ortamlarda üreyen başka maddelerden de kaynaklanabiliyor. Ev duvarları sentetik boyalı ise duvarlar bir süre sonra hava almamaya başlıyor. Eğer ev rutubetliyse ve boyada kabarmalar, renk değişiklikleri varsa içerideki havayı da etkileyerek alerjiyi artırıyor. Alerjik kişilerin ev boyalarının hava alabilen, su bazlı boyalar kullanmasını öneriyorum” dedi.