Baharın habercisi Nevruz Geldi! Nevruz nedir? Nevruz neden kutlanır? Nevruzu kim kutlar?

Nevruz ateşi yandı. Her yıl Nevruz bayramı 21 Mart tarihinde kutlanmaktadır. Nevruz bayramına özel bazı ritüeller, adetler vardır. Bu adetler kültürden kültüre farklılık göstermektedir. Vatandaşlar, Nevruz nedir, neden kutlanır şeklinde araştırmalara başladı. Baharın habercisi olarak kabul edilen Nevruzun bilinmeyen yönlerini ve Nevruza dair sorulan pek çok sorunun cevabın haberimizde yer alıyor.

NEVRUZ NE DEMEK?

Nevruz, kelime olarak Farsça'da “yeni gün” anlamına gelmektedir. Nevruz, “yılın ilk günü” anlamına da geliyor. Nevruz geleneğinin tarihin en son Buzul Çağı'nın bitmesi ile 15.000 yıl öncesine kadar uzanmaktadır. Efsanevi Pers Kralı Cemşid, İranlıların yerleşik yaşama geçişini temsil etmektedir. O çağlarda mevsimler insanoğlunun hayatında günümüzdekinden daha önemliydi. Tarımla, hayvancılıkla uğraşıldığı için her şey dört mevsim ile yakından ilgiliydi. Zor geçmiş bir kışın ardından gelen bahar, çiçekler, yeşillenenen bitkiler uykusundan uyanması ve sığırların yavrulaması, insanoğlu için büyük bir fırsat ve bolluğun canlanması anlamına geliyordu. Nevruz kutlamalarını başlatanın Kral Cemşid olduğu söylenir.

NEVRUZ NEDEN KUTLANIR?

Kış aylarından sonra doğa canlanır kendine gelmeye çalışır. Bu da 21 Mart gününe denk gelmektedir. Doğanın yeniden canlanması hayvancılığa, tarıma bağlı olan toplumlar için bayram demekti. Çünkü her şey toprağa bağlıydı. Bu gün büyük bir coşkuyla karşılanır ve farklı kültürlerce kutlanır.

NEVRUZU KİM KUTLAR?

Nevruz, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tataristan, Uygur Bölgesi, Anadolu ve Balkanlarda geleneksel kutlamalarla canlılığını günümüzde de sürdürüyor.

2022 NEVRUZ NE ZAMAN KUTLANIR?

Nevruz her yıl 21 Mart tarihinde kutlanır. Nevruz'un her yıl bu tarihte kutlanmasının nedeni vardır. Güneş 21 Mart’a kadar güney yarımküreye daha çok ısı ve ışık verirken, bu denge 21 Mart’ta eşitlenip, daha sonra kuzey yarımküre lehine bozuluyor. Bu nedenle kuzey yarımkürede yaşayan bazı halklar, 21 Mart’ı bütün varlıklar için uyanış ve yaradılış günü olarak kabul edilir ve kutluyor.

