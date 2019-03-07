HABER

Baharın habercisi papatyalar açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 10:20 | Son Güncelleme

ANTALYA'da baharın habercisi papatyalar çiçek açtı.

Baharın habercisi papatyalar açtı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da baharın habercisi papatyalar çiçek açtı. Kent merkezinin en büyük doğal alanı Zeytinpark, papatya, anemon ve kır çiçekleriyle süslendi.
Antalya kent merkezinde 2600 dönümde, 22 bini zeytin olmak üzere 25 bin ağacın bulunduğu Zeytinpark'a bahar geldi. Çocuklara doğa eğitimlerinin verildiği zeytinlik, papatya, anemon ve kır çiçekleriyle süslendi. Antalya'da hava sıcaklığının 20 dereceyi bulmasıyla doğa canlandı.
PAPATYALARIYLA DA ÜNLENDİ
Kentin akciğeri olarak kabul edilen Zeytinpark, papatya, anemon, ekşi yonca çiçeği, mor yıldız, sarı papatya ve çeşitli türlerdeki kır çiçekleriyle süslendi. Son yıllarda uçsuz bucaksız tarlaları andıran papatyalarıyla da ünlenen Zeytinpark, özellikle hafta sonları doğa tutkunlarının büyük ilgisini görüyor.
1200'LÜK ZEYTİN AĞACI VE ASIRLIK ARDIÇ TÜNELİ
İçerisinde Manisa'da yol yapım çalışmaları nedeniyle kesilecekken, köklenerek Antalya'ya taşınan 760 ve 1200 yaşında iki zeytin ağacının da bulunduğu Zeytinpark'a gelenler, ağaçlar arasında oluşturulan patika yollarda doğayla iç içe yürüyüş yapabiliyor. Alan içerisindeki tüneli andıran ardıçlar ve patika yol da yürüyüşlerin en güzel noktalarından birini oluşturuyor.
29.3 KİLOMETRELİK YÜRÜYÜŞ PARKURU
Papatyalar ve kır çiçekleriyle rengarenk olan Zeytinpark'ta, doğa yürüyüşü ve bisiklet parkurları da bulunuyor. Toplam uzunluğu 29.3 kilometrelik 7 parkurun bulunduğu zeytinlikte, bu parkurlar sincap, tavşan, kelebek, karınca, kertenkele, kuş ve kaplumbağa olarak isimlendirildi. Tamamen doğal alandaki bisiklet parkuru ise 6 kilometre.
25 BİN AĞAÇ
Antalya Ticaret Borsası, 1935'li yıllarda 22 bin dönümken şehirleşmenin ve betonlaşmanın etkisiyle 2 bin 600 dönüme kadar düşen Vakıf Zeytinliği'ni yaklaşık 5 yıl önce doğasının korunması ve ranta kurban edilmemesi için 20 yıllığına kiraladı. 22 bini zeytin ağacı yaklaşık 25 bin ağacın bulunduğu Zeytinpark, bozulmamış doğal ortamıyla onlarca çeşit ağaç, bitki ve yabani hayvan türüne de ev sahipliği yapıyor.
610 MİLYON METREKÜP KARBONDİOKSİTİ TEMİZLİYOR
Sahip olduğu ağaç yapısıyla kent merkezinde her yıl 2 bin 600 ton toz ve 610 milyon metreküp karbondioksiti temizleyen Zeytinpark'ta, doğa akademisi ve doğa yürüyüşü şeklinde etkinlikler gerçekleştiriliyor. Doğa akademilerinde Antalya Ticaret Borsası ile Antalya Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında çocukların doğayla bağlarının güçlendirilmesi sağlanıyor.

FOTOĞRAFLI

Baharın habercisi papatyalar açtıBaharın habercisi papatyalar açtıBaharın habercisi papatyalar açtıBaharın habercisi papatyalar açtı

Aslan kendisini besleyen sahibini öldürdüAslan kendisini besleyen sahibini öldürdü
27 erkeğin arasında tek kadın bandocu27 erkeğin arasında tek kadın bandocu
Bu limanda tonlarca ağırlıktaki yükler ojeli parmaklara emanetBu limanda tonlarca ağırlıktaki yükler ojeli parmaklara emanet
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

ABD'yi sarsan itiraf! Ordudayken tecavüze uğradığını açıkladı!

ABD'yi sarsan itiraf! Ordudayken tecavüze uğradığını açıkladı!

Dünya bu maçı konuşuyor! Tarih yazdılar

Dünya bu maçı konuşuyor! Tarih yazdılar

Cüneyt Çakır'dan geceye damga vuran karar

Cüneyt Çakır'dan geceye damga vuran karar

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bahçesinde buldu, iyileşene kadar yanından ayrılmadı

Bahçesinde buldu, iyileşene kadar yanından ayrılmadı

Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi davasında mahkumiyet kararları onandı

Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi davasında flaş gelişme

Son dakika: 7 ilde ilaç operasyonu! Aralarında doktor ve eczacılar da var

7 ilde operasyon! Aralarında doktor ve eczacılar da var

Son dakika: Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Burası Kutup bölgesi değil, Şırnak

Burası Kutup bölgesi değil, Şırnak

1362 metrelik tünelle sorun çözülecek

1362 metrelik tünelle sorun çözülecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.