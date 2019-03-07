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Baharın müjdecisi çiğdem çiçekleri Mart karı altında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 11:49 | Son Güncelleme

Yozgat’ta baharın müjdecisi olarak bilinen ve bu yıl erken açan çiğdem çiçekleri kar altında kaldı.

Baharın müjdecisi çiğdem çiçekleri Mart karı altında kaldı

Yozgat’ta baharın müjdecisi olarak bilinen ve bu yıl erken açan çiğdem çiçekleri kar altında kaldı. Kar altında tıpkı ‘Kardelen’ gibi toprak üzerine çıkan çiğdemler ilginç görüntüler oluşturdu.
Bir süredir devam eden sıcak hava dolayısıyla uyanmaya başlayan çiğdem çiçekleri, sabah saatlerinde kentte başlayan kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Mevsimini şaşıran ve kar altında kalan çiğdem çiçekleri kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Sabah yağan kar yağışıyla birlikte çiğdem çiçeklerinin kar altında kaldığını söyleyen Hayati Er isimli vatandaş, “Mevsimini şaşıran ve çiçek açan çiğdemlerin üzerine kar yağdı. Beyaz ve sarı rengin oluşturduğu görüntü ise adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu” dedi.

Baharın müjdecisi çiğdem çiçekleri Mart karı altında kaldı

Baharın müjdecisi çiğdem çiçekleri Mart karı altında kaldı

Baharın müjdecisi çiğdem çiçekleri Mart karı altında kaldı

Baharın müjdecisi çiğdem çiçekleri Mart karı altında kaldı

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