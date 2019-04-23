HABER

Bahattin Hekimoğlu: “Wings for Life’la umudumuza bir destek de siz verin”

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 10:18 | Son Güncelleme

2007 yılında denize balıkla atladığında boyun omurunu kırdı ve omurilik felci oldu Bahattin Hekimoğlu, Yeniden yürüyebilmek her omurilik felçlisinin içinde bir yerde durur.

2007 yılında denize balıkla atladığında boyun omurunu kırdı ve omurilik felci oldu Bahattin Hekimoğlu, Yeniden yürüyebilmek her omurilik felçlisinin içinde bir yerde durur. Herkesi, 5 Mayıs’ta İzmir’de düzenlenecek bizim bu umudumuz için yani omurilik felcinin nihai tedavisi için yapılan araştırmalara fon sağlayan Wings for Life World Run’a katılmaya davet ediyorum” dedi.
Bahattin Hekimoğlu, 18 yaşında, üniversitedeki ilk yılını tamamladıktan sonra tatil için İstanbul’a geldi. Eğlenmek için, arkadaşlarıyla Heybeliada’ya gitti. Hava sıcaktı ve Bahattin yüzmeyi çok seviyordu. Ama derinliğini bilmediği suya balıklama atlayınca boyun omurlarından biri kırıldı. Omurilik felci olduğunu kabul etmesi 2 yılını aldı.
Yaşadığı kaza sonrasında 2 yıl boyunca sadece fizik tedavi için evden çıkan Bahattin Hekimoğlu’nu, evlerinde asansör olmadığı için babası 5 kat sırtında taşıyıp aşağı indiriyordu. 2008 yılında artık tekerlekli sandalye ile yaşayacağı gerçeğine ikna olan Bahattin, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği sayesinde akülü tekerlekli sandalye sahibi oldu. Bu sayede kendi deyimiyle özgürleşmeye başlayan Bahattin, 2013 yılında da grafik tasarım ve kişisel eğitim aldıktan sonra kendisi gibi engelli olan kişiler için çalışmaya başladı.
2017 yılında ise hayatı tamamen değişti. “Okçuluk sporu ile tanışmak benim için yeni bir başlangıç oldu. Kısa sürede önce Türkiye sonra da Avrupa şampiyonu olmak ise benim için büyük bir onur ve gurur kaynağı. Artık yeni hedeflerim var. Dünya ve olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum” diyen Bahattin gelirinin tamamı omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara aktarılan Wings for Life World Run’ın önemine de vurgu yaptı.
“Bir gün tüm omurilik felçlileri yürümeyi başaracak”
5 Mayıs’ta dünyanın 12 farklı noktasında koşacak on binlerce insanın omurilik felcinin nihai tedavisine fon sağlamak için adımlarını atacaklarını dile getiren Bahattin Hekimoğlu “Yaşadığım kazadan sonra artık rahatlıkla söyleyebiliyorum ki benim için yeni bir hayat başladı. Ama yeniden yürüyebilmek her omurilik felçlisinin içinde bir yerde durur. Herkesi, bizim bu umudumuz için yani omurilik felcinin nihai tedavisi için yapılan araştırmalara fon sağlayan Wings for Life World Run’a katılmaya davet ediyorum. Tüm dünyanın aynı anda, aynı amaç için koştuğu bu koşunun bir kişinin desteksiz adımlarını atmasını sağlaması umudumuzu biraz daha arttırdı. Kendi umuduna koşan arkadaşlarımın ve koşamayanlar için koşan milyonlarca duyarlı insanın 5 Mayıs’ta İzmir’de yapılacak Wings for Life World Run’da olmasını istiyorum. Wings for Life sayesinde belki de bir gün tüm omurilik felçlileri yürümeyi başaracak” ifadesini kullandı.

PARTNERDeren'e uyarı geldi!Deren'e uyarı geldi!
D-100'deki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktıD-100'deki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Hastalığına çare ararken bir de maaşı düştüHastalığına çare ararken bir de maaşı düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sri Lanka'da ölü sayısı 310'a yükseldi

Sri Lanka'da ölü sayısı 310'a yükseldi

Çukur'da büyük ihanet! Sena'yı öldüren yüzüklü kim çıktı?

Çukur'da büyük ihanet! Sena'yı öldüren yüzüklü kim çıktı?

Haberi Dışişleri Bakanlığı verdi! Serbest bırakıldılar!

Haberi Dışişleri Bakanlığı verdi! Serbest bırakıldılar!

Üst üste korkutan depremler! Gece yarısı tekrar sallandı!

Üst üste korkutan depremler! Gece yarısı tekrar sallandı!

Şenol Güneş oyuncusuyla tartıştı!

Şenol Güneş oyuncusuyla tartıştı!

İki gündür haber alınamıyordu! Ailesi korkunç gerçekle yüzleşti

İki gündür haber alınamıyordu! Ailesi korkunç gerçekle yüzleşti

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TBMM Başkanı ve devlet erkanı Anıtkabir'de

TBMM Başkanı ve devlet erkanı Anıtkabir'de

Hangi kokular işyerinde verimliliği artırır?

Stres altında hissediyorsanız bir de bunu deneyin

19 Mayıs 1919'dan TBMM'nin açılışına

19 Mayıs 1919'dan TBMM'nin açılışına

Metrelerce sürüklendiler!Korkunç kaza

Metrelerce sürüklendiler!Korkunç kaza

Kağıthane'de 5 katlı binanın yıkım çalışması sona erdi

Kağıthane'de 5 katlı binanın yıkım çalışması sona erdi

Muğla'da üst üste korkutan depremler! Gece yarısı tekrar sallandı!

Üst üste korkutan depremler! Gece yarısı tekrar sallandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.