Bahattin Şimşek şike mi yaptı? Ahmet Çakar'dan olay iddia!

Karşılaşmanın 82. dakikasında Bursaspor bir penaltı atışından yararlanamadı.UEFA Integritiy Departmanı raporuna göre, son 20 dakikasında skor 2-2 berabere giderken en az 5 gol atılacağına ilişkin bahisler arttı ve 'güçlü ve alışılmadık' bahisler yapıldı. Buna karşın, müsabaka 2-2 sona erdi.Etik Kurulu da kulüplere tebligat yollayarak iddialara dair yazılı beyanlarını, tebligat ellerine ulaştıktan 3 gün içinde göndermelerini istedi.

Ahmet Çakar'ın televizyon programında ortaya çıkarttığı bu raporda, maçın son 20 dakikasında skor 2-2 iken en az 5 gol atılacağına dair ilişkin bahislerin arttığı, güçlü ve alışılmadık bahislerin olduğunun rapor edildiğini ve TFF yönetiminin de müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik iddiaların incelenmek üzere dosyayı Etik Kurulu'na sevkine karar verdiği belirtildi.

FENERBAHÇE MAÇINI DA YÖNETMİŞTİ

Ahmet Çakar'ın iddiasına göre; olay hakem Bahattin Şimşek'in bu olaydan ötürü 3 aydan beri UEFA tarafından gizlice izlendiği öne sürüldü. Fenerbahçe maçında yaptığı hatalara da dikkat çeken Çakar'ın Bahattin Şimşek ile ilgili ortaya çıkarttığı bu rapor UEFA tarafından doğrulandı.

MAÇ SONUNDA AĞIR ELEŞTİRİLDİ

Ahmet Çakar: Allah kahretsin. Kadıköy de ciddi bir hakem katliamı yaşanıyor!!! Bir ligin nasıl içine edilir? Türk hakemleri destan yazıyor. Utanmazlar, ahlaksızlar. Türk futbolunu rezil ettiniz. Gencecik hakemleri tetikçi kullandınız. Allah belanızı versin.

Erman Toroğlu: Fenerbahçe, Fenerbahçe değil. Başakşehir, eski Başakşehir değil. Hakem desen hakem değil. Gustavo'nun pozisyonu dünyanın her yerinde kırmızı kart. Rafael adama dokunmuyor bile.

Rıdvan Dilmen: Fenerbahçeli olmaktan gurur duyuyorum. Fenerbahçeli olmanın gereğine göre de bu akşamki galibiyetten dolayı hiç mutlu değilim. Benim için buruk bir gece. Hakem maçı Başakşehir'den aldı Fenerbahçe'ye verdi.