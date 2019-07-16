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Bahçe biçimi değil, saç kesimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 17:48 | Son Güncelleme

Silivri’de bir berberin müşterisinin saçını bahçe tırmığı ve makasıyla kesmesi ilginç görüntüler oluşturdu.Silivri Hacı Pervane caddesi üzerinde, uzun yıllardır berberlik yapan Samet Aydın, bir müşterisinin saçlarını bahçe tırmığı ve bahçe makasıyla kesti.

Silivri’de bir berberin müşterisinin saçını bahçe tırmığı ve makasıyla kesmesi ilginç görüntüler oluşturdu.
Silivri Hacı Pervane caddesi üzerinde, uzun yıllardır berberlik yapan Samet Aydın, bir müşterisinin saçlarını bahçe tırmığı ve bahçe makasıyla kesti. Saç kesimi ilginç görüntüler oluşturdu.
Müşterisinin saçlarının çok gür olduğunu belirten Aydın, “Müşterimizin saçları çok gür ve bonus kafa şeklindeydi. Bizde muziplik olsun diye bu şekilde kesmek istedik. Güzel de oldu. Bir arkadaşımızda bu anları kaydetti. Müşterimiz çayını yudumlarken bizde işimizi yaptık” dedi.

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