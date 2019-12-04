HABER

Bahçe çitine başı sıkışan köpeği itfaiye ekibi kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 18:18 | Son Güncelleme

AKSARAY'da bir lojmanın bahçesinin çitine başı sıkışan  köpek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.  Olay, bugün Büyük Bölcek Mahallesi'ndeki  Adliye Lojmanlarında meydana geldi.

Bahçe çitine başı sıkışan köpeği itfaiye ekibi kurtardı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY'da bir lojmanın bahçesinin çitine başı sıkışan köpek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Olay, bugün Büyük Bölcek Mahallesi'ndeki Adliye Lojmanlarında meydana geldi. Çevredekiler, bir köpeğin başının lojmanın bahçesine girmek isterken çite sıkıştığını fark etti. Bunun üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, çitteki demirleri ayırarak, köpeği kurtardı. Kurtulan köpek yeniden doğaya bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNER'Babam eski kafalı öyle şeyleri sevmez''Babam eski kafalı öyle şeyleri sevmez'
4 gündür aranıyordu, cesedi uçurumda bulundu 4 gündür aranıyordu, cesedi uçurumda bulundu 
Tamir ettiği kamyon lastiği patlayınca yaralandıTamir ettiği kamyon lastiği patlayınca yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

50 yaşındaki anneyi ilaçla bayıltıp 5 kişi tecavüz etti!

50 yaşındaki anneyi ilaçla bayıltıp 5 kişi tecavüz etti!

Sarallar suç örgütüne operasyonda yeni gelişme

Sarallar suç örgütüne operasyonda yeni gelişme

Sigarada yeni dönem! Yarın başlıyor

Sigarada yeni dönem! Yarın başlıyor

BBP ve Saadet Partisi asgari ücret talebini açıkladı

BBP ve Saadet Partisi asgari ücret talebini açıkladı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin kökeni

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin kökeni

İğrenç olay! Uygunsuz video fotoğrafları sosyal medyada...

İğrenç olay! Uygunsuz video fotoğrafları sosyal medyada...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ceren'in katiliyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı

Ceren'in katiliyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı

Uludağ'da kaybolan iki dağcının son görüntüleri ortaya çıktı

Kayıp dağcıların son görüntüleri ortaya çıktı

Hırsızlıktan tutuklandılar! Ağlayarak cezaevine gittiler

Ağlayarak cezaevine gittiler!

Bartın'da öğretim görevlisi okulun çatısından atlayarak intihar etti

Öğretim görevlisi okulun çatısından atlayarak intihar etti

Son dakika: Rabia Naz Vatan'ın otopsi raporu incelenecek

Rabia Naz Vatan'ın otopsi raporu incelenecek

Son dakika: Ceren Özdemir'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin bir şüpheli yakalandı

Türkiye'yi yasa boğan Ceren Özdemir olayında yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.