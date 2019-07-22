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Bahçe duvarı için yapılan kazıdan başsız heykel çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 11:52 | Son Güncelleme

SAKARYA’nın Sapanca ilçesinde bahçe duvarı inşaatı için yapılan kazıda yarım metre boyunda başı olmayan heykel bulundu.

Bahçe duvarı için yapılan kazıdan başsız heykel çıktı

İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya), (DHA)-SAKARYA’nın Sapanca ilçesinde bahçe duvarı inşaatı için yapılan kazıda yarım metre boyunda başı olmayan heykel bulundu. Heykel, tarihi değeri olup olmadığının belirlenmesi için incelemeye alındı.
Yanık Mahallesi'nde özel bir firma tarafından bahçe duvarı inşaatı için başlatılan kazıda yarım metre boyunda başsız heykel bulundu. İşçiler, kazı çalışmalarını durdurup, polisi aradı.
Sapanca Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kazı alanına gelerek önlem aldı ve Sakarya Müze Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Adrese gelen müze yetkilileri heykeli teslim aldı.
Heykelin, tarihi değeri olup olmadığı yapılacak inceleme sonunda ortaya çıkacak.
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