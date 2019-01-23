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Bahçe duvarı otomobilin üzerine yıkıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.01.2019 16:25 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de bir evin bahçe duvarı, park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Bahçe duvarı otomobilin üzerine yıkıldı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de bir evin bahçe duvarı, park halindeki otomobilin üzerine devrildi.
Şemikler Mahallesi Neşet Çakır Caddesi'nde yaşayan Mesut Özer'e ait evin bahçe duvarı, bugün saat 11.00 sıralarında yıkıldı. Devrilen duvarın briketleri, Yavuz Rençber'e ait 20 DS 601 plakalı park halindeki otomobilin üzerine düştü. Otomobil hasar gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hasar tespit çalışması yaptı.
Ev sahibi Özer, önceki haftalarda etkili olan yağışlar nedeniyle duvarın temelinin gevşemiş ve bu sebeple yıkılmış olabileceğini söyledi.

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Bahçe duvarı otomobilin üzerine yıkıldıBahçe duvarı otomobilin üzerine yıkıldıBahçe duvarı otomobilin üzerine yıkıldı

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