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  4. Bahçe duvarında uyuşturucu çıktı

Bahçe duvarında uyuşturucu çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 15:16 | Son Güncelleme

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında bir evin bahçesindeki duvar boşluklarına gizlenmiş bin 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince, Viranşehir ilçe merkezinde ikamet eden bir şahsa ait eve operasyon düzenlendi.

Bahçe duvarında uyuşturucu çıktı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında bir evin bahçesindeki duvar boşluklarına gizlenmiş bin 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince, Viranşehir ilçe merkezinde ikamet eden bir şahsa ait eve operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, bahçe içerisinde yer alan duvar boşluklarında gizlenmiş bin 5 adet uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi. Şüpheli şahıs ise gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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