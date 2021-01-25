HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bahçe duvarından aşırarak buzağı çalan hırsızlar güvenlik kamerasında

Bahçe duvarından aşırarak buzağı çalan hırsızlar güvenlik kamerasında

25.01.2021 16:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bahçe duvarından aşırarak buzağı çalan hırsızlar güvenlik kamerasında

Eskişehir’de bir evin bahçesine duvarları aşarak giren 2 hırsızın buzağıyı çalma görüntüleri güvenlik kamerasına takıldı.Edinilen bilgilere göre olay, Sivrihisar ilçesi Nasrettin Hoca mahallesinde meydana geldi.

Eskişehir’de bir evin bahçesine duvarları aşarak giren 2 hırsızın buzağıyı çalma görüntüleri güvenlik kamerasına takıldı.
Edinilen bilgilere göre olay, Sivrihisar ilçesi Nasrettin Hoca mahallesinde meydana geldi. Mahalledeki bir evin bahçesine giren 2 hırsız, bahçede bulunan buzağıyı yaklaşık 1 buçuk metrelik duvarın üzerinden atlatarak çaldı. Hırsızların buzağıyı çalma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Hırsızlar çaldıkları buzağıyı binek araca bindirerek birkaç dakika içerisinde gözden kayboldu.

Bahçe duvarından aşırarak buzağı çalan hırsızlar güvenlik kamerasında

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı! Anne, hukuk mücadelesini kazandı 'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı! Anne, hukuk mücadelesini kazandı
Bir ilde vaka sayısı tekrar artıyorBir ilde vaka sayısı tekrar artıyor
Instagram karanlık mod nasıl açılır? Android ve iOS siyah mod açma işlemiInstagram karanlık mod nasıl açılır? Android ve iOS siyah mod açma işlemi

En Çok Okunan Haberler

O ilimizde tespit edildi! Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif

O ilimizde tespit edildi! Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif

Bakan Koca duyurdu! Bugün başlıyor

Bakan Koca duyurdu! Bugün başlıyor

Başını örtüp, Arapça konuştu

Başını örtüp, Arapça konuştu

İngiltere'deki o diziye damga vurdu! Değişimi olay oldu

İngiltere'deki o diziye damga vurdu! Değişimi olay oldu

Esnaf ve sanatkarlara müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Esnaf ve sanatkarlara müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Millet İttifakı'yla ilgili bomba kulis!

Millet İttifakı'yla ilgili bomba kulis!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 23 Ocak koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 23 Ocak koronavirüs tablosu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Meteoroloji'den 8 il için 'sarı' uyarı

Meteoroloji'den 8 il için 'sarı' uyarı

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Tilkiye böyle seslendi

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Tilkiye böyle seslendi

Kısıtlama günleri ve saatleriyle ilgili flaş açıklama!

Kısıtlama günleri ve saatleriyle ilgili flaş açıklama!

Diğer Haberler

İstanbul'da deniz ulaşımına fırtına engeli

İstanbul’da deniz ulaşımına fırtına engeli

'Hastanede kumar' iddiasına soruşturma! 5 kişi açığa alındı

Görüntüler olay olmuştu! 'Hastanede kumar' iddiasına soruşturma

Son dakika! Bakan Soylu'ya hakaret eden şüpheli hakkında iddianame düzenlendi

Bakan Soylu'ya hakaret eden şüpheli hakkında yeni gelişme

Ordu İl Sağlık Müdürü: Vaka sayısında bir miktar artış oldu

Bir ilde vaka sayısı tekrar artıyor

Caddebostan Sahili'ni kırmızı yosunlar sardı

Caddebostan Sahili'nde dikkat çeken görüntü

MSB duyurdu: Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra edildi

F-16'lar Doğu Akdeniz'de uçtu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.