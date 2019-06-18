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Bahçe duvarından atlarken kolu demir korkuluklara saplandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 13:04 | Son Güncelleme

Kayseri’de bahçe duvarından atlamak isterken kolu demir korkuluklara saplanan genci, itfaiye ekipleri kurtardı.Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesinde bulunan Sahabiye Mahallesi Nil Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Kaan Özkan, oturdukları apartmanın bahçe duvarından içeri girmek istedi.

Bahçe duvarından atlarken kolu demir korkuluklara saplandı

Kayseri’de bahçe duvarından atlamak isterken kolu demir korkuluklara saplanan genci, itfaiye ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesinde bulunan Sahabiye Mahallesi Nil Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Kaan Özkan, oturdukları apartmanın bahçe duvarından içeri girmek istedi. Bu sırada dengesini kaybeden Özkan’ın kolu, demir korkuluklara saplandı. Acı içinde feryat eden genci gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, demir parmaklıkları kesti. Koluna saplanan demir korkulukla hastaneye sevk edilen genç, tedavi altına alındı.

Bahçe duvarından atlarken kolu demir korkuluklara saplandı

Bahçe duvarından atlarken kolu demir korkuluklara saplandı

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