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Bahçe duvarından düşen çocuk öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2018 14:58 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, evinin bahçe duvarına çıkan Sait Bekçi (12), 2 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

Emre SAÇLI /SALİHLİ (Manisa), (DHA) MANİSA'nın Salihli ilçesinde, evinin bahçe duvarına çıkan Sait Bekçi (12), 2 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk, kurtarılamadı.
Olay, dün saat 19.30 sıralarında, Gaffar Okkan Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan evlerinin bahçe duvarına çıkan Sait Bekçi, dengesini kaybedip 2 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan ve yakınları tarafından otomobille özel bir hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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