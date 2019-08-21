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Bahçe evine giden genç, babası tarafından ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 10:37 | Son Güncelleme

Karaman’ın Sarıveliler ilçesinde kendilerine ait bahçe evine kalmaya giden 18 yaşındaki genç, babası tarafından av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü olarak bulundu.Olay, ilçeye bağlı Göktepe kasabasında meydana geldi.

Bahçe evine giden genç, babası tarafından ölü bulundu

Karaman’ın Sarıveliler ilçesinde kendilerine ait bahçe evine kalmaya giden 18 yaşındaki genç, babası tarafından av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü olarak bulundu.
Olay, ilçeye bağlı Göktepe kasabasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahad A., (18) ailesine haber vererek kasabanın Kaynarca mevkiinde bulunan kendilerine ait bahçe evine kalmaya gitti. Bir gün sonra öğle saatlerinde baba Mesut A., oğlunu cep telefonundan aradı. Oğlunun cep telefonuna bakmaması üzerine endişelenen baba, bahçe evine gitti. Kapının kilitli olması üzerine yedek anahtarla tek odalı eve giren baba Mesut A. oğlu Ahad A.’yı yanında av tüfeği ile yerde kanlar içinde yatar vaziyette buldu. Bunun üzerine durumu sağlık ekibi ile jandarmaya bildirdi. Eve gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Ahad A.’nın hayatını kaybetmiş olduğunu tespit etti. Jandarma evde tedbir alırken, Cumhuriyet Savcısı da olay yerine gelerek inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından Ahad A.’nın cenazesi önce Sarıveliler Devlet Hastanesine oradan da otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bahçe evine giden genç, babası tarafından ölü bulundu

Bahçe evine giden genç, babası tarafından ölü bulundu

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