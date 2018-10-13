"Bahçe" hayalleri "Çilek Park"a dönüştü

Turhan, 2017 yılında kurduğu sistemin bu yıl itibarıyla meyvelerini verdiğini dile getirerek, "Ziraat mühendisi değilim. İşimiz bu değil. Fakat eşimle yeşili ve doğayı çok seviyorduk. Eşim ısrarla bir bahçemizin olmasını istiyordu. Bahçe yapalım derken bir baktık ki buralara gelmişiz." dedi.

ESKİŞEHİR (AA) - SELÇUK KIZILDAĞ - Eskişehir'de yaşayan ve yıllardır bir bahçelerinin olması hayalini kuran girişimci çift, 15 dönüm arazide oluşturdukları "Çilek Park"ta hem hayallerini gerçekleştirdi hem de müşterilerine dalından meyve toplama imkanı sundu.

"Devlet zamanı geldiğinde geliştiğini fark ettiği bir işletmeye zaten gerekli desteği veriyor inancıyla başladık biz. Her şeyi devletten beklememek lazım. Bir çaba göstermek lazım öncelikle. İnsanlarımız hiçbir şey yapmadan devletten destek bekliyor bazen. Bu yanlış bir felsefe. Bakın işte yaptık ve oluyor. Çok şükür. İnsanlar sevdi, gördüklerini tanıdıklarıyla paylaştı ve büyüyoruz. Bazen çocukların burada gezerken 'çilek ağaçları nerede?' diye sorduklarını duyuyorum. Çileğin ağaçta yetişmediğini çocuklara göstermek, onları doğa ile buluşturmak bile bir görev. Biz bunu yaptığımız için çok mutluyuz. Bazen gelip 'Tahir Bey çilek fiyatları nedir, yükseldi mi?' diye soruyorlar. Diyorum ki, ben piyasa fiyatlarını bilmiyorum. Hallerde satılan çilek fiyatından haberim yok. Bugün bu fiyata yarın başka bir fiyata diye bir satış politikamız yok. Doların yükselmesi beni ilgilendirmiyor. Benim fiyatım bu diyorum. Müşterilerimin de bir şikayeti yok çok şükür. Krizi fırsata çevirmek yerine doğru ve dürüst iş yapmak lazım."

İşletme sahibinin eşi Mukadder Turhan (39) da gördükleri ilgiden memnun olduklarını anlatarak, "Bahçe kurmaya karar verdiğimizde ilk hayalim kiraz üzerineydi. Kirazla başlayan hayalimiz çilekle devam ediyor. Başladığımız işe halkın ilgisini gördükçe daha çok inandık. Doğa özlemimizi aslında vatandaşlar da çekiyormuş. Daha da gelişeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Çilek toplamaya gelen 47 yaşındaki emekli astsubay İsmail Mercan ise işletmeden ve üründen memnun kaldıklarını söyleyerek, "Bu çilekse yediklerimiz neydi inanın bilmiyorum. Üretmek çok güzel bir şey. İnsanların en çok özleyip de yapamadığı bir işletme yapılmış. Yaygınlaşmasını isterim." dedi.

Organik çilek toplamaya gelen emekli finans uzmanı Belgin Uğrayan da (48) girişimciliğin cesaret işi olduğunu belirterek, "Öncelikle lezzetli ve kaliteli çilek topladığım için çok mutluyum. Çok güzel bir yer burası. Ayrıca girişimciliği tebrik ederim. Böyle cesaretli girişimciler başarı elde edip yoluna devam edebiliyorlar. Korkaklar ise bir şeylerin arkasına sığınıp üretmiyor." diye konuştu.

