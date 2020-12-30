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Bahçe hortumuyla komşunun yanan evini söndürdü

30.12.2020 19:17 | Son Güncelleme:
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Bursa’da yan komşusunun evinin yandığını fark eden bir kişi kendi evinden çektiği bahçe hortumuyla yangına müdahale etti.Olay, Bursa’nın Demirtaş ilçesi 1429.

Bursa’da yan komşusunun evinin yandığını fark eden bir kişi kendi evinden çektiği bahçe hortumuyla yangına müdahale etti.
Olay, Bursa’nın Demirtaş ilçesi 1429. Sokak’ta 3 katlı bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre elektrikli ısıtıcının fişe takılı kalmasından dolayı evde yangın çıktı. Saat 17.00 sıralarında evinden ayrılan Mustafa K.’nın ikametinden yoğun duman çıktığını fark eden yan komşusu itfaiyeye haber verdi. İtfaiye gelene kadar evinden çektiği bahçe sulama hortumuyla yangına müdahale etti. Kısa süre sonra olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, evde çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olay yerine koşarak gelen Mustafa K.’nın oğlu sinir krizi geçirdi. Dede İsmail Hakkı K. ise bir yandan torunu sakinleştirmek için yoğun çaba sarf ederken diğer yandan da itfaiye ekiplerinin müdahalesini izledi.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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