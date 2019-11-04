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Bahçe kapısı altında kalan minik Eymen, toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 17:10 | Son Güncelleme

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, demir bahçe kapısının üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Eymen Eye (3), son yolculuğuna uğurlandı.

Bahçe kapısı altında kalan minik Eymen, toprağa verildi

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, demir bahçe kapısının üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Eymen Eye (3), son yolculuğuna uğurlandı.
Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Acarlar Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçede oynayan Eymen Eye'nin üzerine raydan çıkan, yaklaşık 2 ton ağırlığındaki demir bahçe kapısı devrildi. Yakınları tarafından kapının altından çıkarılan çocuk, gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Eymen, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.
Eymen Eye'nin cenazesi bu sabah hastane morgundan alınarak, Acarlar'daki evinin önüne getirildi. Alınan helalliğin ardından da Acarlar Mahalle Camisi'ne götürüldü. Eymen, kılınan cenaze namazının ardından Acarlar Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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