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Bahçe kapısının altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 13:19 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde üzerine bahçe kapısı devrilen 76 yaşındaki Hayri Aslan hayatını kaybetti.Olay, Şehitkamil ilçesi Taşlıca Mahallesi’nde meydana geldi.

Bahçe kapısının altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde üzerine bahçe kapısı devrilen 76 yaşındaki Hayri Aslan hayatını kaybetti.
Olay, Şehitkamil ilçesi Taşlıca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 76 yaşındaki Hayri Aslan’ın üzerine evinin bahçe kapısı devrildi. Kapının altında kalan Aslan’ın eşinin bağırması üzerine komşular hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Aslan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından ambülansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Hayri Aslan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Aslan’ın cenazesi Gaziantep Adlı Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Taşlıca Mezarlığı’nda defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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