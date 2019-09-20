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Bahçe sulamaya çıkan Kıbrıs Gazisi 3 gündür kayıp

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 15:11 | Son Güncelleme

Elazığ’ın Maden ilçesinde bahçe sulamak için 3 gün önce evde çıkan Kıbrıs gazisi Aziz Gündüz’den haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatıldı.Olay, ilçeye bağlı Akboğa köyünde meydana geldi.

Bahçe sulamaya çıkan Kıbrıs Gazisi 3 gündür kayıp

Elazığ’ın Maden ilçesinde bahçe sulamak için 3 gün önce evde çıkan Kıbrıs gazisi Aziz Gündüz’den haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatıldı.
Olay, ilçeye bağlı Akboğa köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte yaşayan Kıbrıs Gazisi 63 yaşındaki alzheimer hastası Aziz Gündüz, 3 gün önce sabah saatlerinde bahçeyi sulamak için evden çıktı. Uzun süre eve dönmemesi üzerine bahçeye bakan aile Gündüz’e ulaşamayınca, ilk önce kendi imkanları ile arama çalışması yaptı. Gündüz’ün bulunamaması üzerine durum Jandarma Komutanlığına bildirdi. Bunun üzerine jandarma, korucular, köy sakinleri ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri arama yapmaya başladı. Ancak şu ana kadar bir sonuç alınamadığı öğrenildi.
3 gündür haber alınamayan Aziz Gündüz’ün bulunması için çalışmaların bölgede sürdüğü öğrenildi.
Amcasının Çarşamba gününden itibaren kayıp olduğunu belirten yeğen Serdar Gündüz, “Saat 09.30 itibariyle bahçeyi sulamaya gitmiş. O andan itibaren kayıp ve bulamıyoruz. AFAD, jandarma ekipleri, korucular ve köylüler desteği ile aranıyor. Görenlerin yetkili mercilere bildirmesini istiyoruz” dedi.

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