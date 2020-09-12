HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bahçe sularken akıma kapılarak öldü

Bahçe sularken akıma kapılarak öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 13:15 | Son Güncelleme

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bahçesini sulayan bir kişi yol kenarındaki elektrik direğinden akıma kapılarak hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, olay, Gürsel Mahallesinde meydana geldi.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bahçesini sulayan bir kişi yol kenarındaki elektrik direğinden akıma kapılarak hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, olay, Gürsel Mahallesinde meydana geldi. Maydanoz ektiği tarlasını sulayan Murat Deveci (50) sulama işlemini bitirdikten sonra bahçesinin kenarından geçmekte olan elektrik direğine temas etti ve akıma kapılarak hayatını kaybetti. Elektrik direğinde kaçak akım olduğu iddia edildi. Sabah erken saatlerde yaşanan olayda Murat Deveci’nin cansız bedeni uzun süre olay yerinde kaldı. Yakınları sinir krizleri geçirdi. Polisin olay yeri incelemesi sonrası Deveci’nin cenazesi İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Enerji sağlayan şirketin ekipleri olay yerine gelerek elektrik direğinde kaçak akım olup olmadığı ile ilgili çalışma başlattı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradıİstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
3 ilde orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor3 ilde orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor
KPSS lisans sınav soruları ve cevapları yayınlanıyor mu?KPSS lisans sınav soruları ve cevapları yayınlanıyor mu?
1/
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
Bir anda yere yığıldı! Gerçek sonradan anlaşıldı
Bir anda yere yığıldı! Gerçek sonradan anlaşıldı
Akit'in hedefinde bu kez de Beren Saat var! Rezil sahneleriyle bilinen....
Akit'in hedefinde bu kez de Beren Saat var! Rezil sahneleriyle bilinen....
Takma saç yorumu yapan takipçisine öyle bir cevap verdi ki...
Takma saç yorumu yapan takipçisine öyle bir cevap verdi ki...
ABD'ye kaçan Çinli virologdan çarpıcı koronavirüs açıklaması
ABD'ye kaçan Çinli virologdan çarpıcı koronavirüs açıklaması
İğrenç olay! Çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler
İğrenç olay! Çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler
İlginizi Çekebilir
Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan koronavirüse yenik düştü
Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan koronavirüse yenik düştü
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
Fatih Portakal'dan 'FOX TV'yi bırakmak için 10 milyon dolar aldı iddiasına' yanıt
Fatih Portakal'dan 'FOX TV'yi bırakmak için 10 milyon dolar aldı iddiasına' yanıt
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Diğer Haberler
3 ilde orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor
3 ilde orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'imam hatip' mesajı
Erdoğan'dan 'imam hatip' mesajı
MEB'den atletli öğretmene inceleme
MEB'den atletli öğretmene inceleme
Koronavirüs tedavisi göre Başkan Muhittin Böcek'in son testi negatif çıktı
Başkan Böcek'in koronavirüs tedavisinde yeni gelişme
2020 Formula 1 bilet fiyatları ne kadar?
2020 Formula 1 bilet fiyatları ne kadar?
Çocuklardan Bakan Akar'a asker selamı
Çocuklardan Bakan Akar'a asker selamı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.