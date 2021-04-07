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  4. Bahçe temizliği sonrası yakılan ateş hem ormanı hem kaplumbağayı yaktı

Bahçe temizliği sonrası yakılan ateş hem ormanı hem kaplumbağayı yaktı

07.04.2021 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da bahçe temizliğinin ardından yakılan ateşten çıktığı tahmin edilen yangında 500 metrekare orman yandı.

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Antalya’da bahçe temizliğinin ardından yakılan ateşten çıktığı tahmin edilen yangında 500 metrekare orman yandı. Yangın sonrası yapılan incelemede, bir kaplumbağanın alevlerden kaçamadığı ve yanarak telef olduğu görüldü.
Manavgat ilçesi Hocalı Mahallesi Kavaklıdere mevkiinde çıkan orman yangını Orman İşletme Müdürlüğüne ait 1 arazöz, 1 su ikmal aracı ve Antalya Büyükşehir belediyesi Manavgat İtfaiye birimine ait 1 itfaiye aracının müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemelerde, yangının bahçe temizliği sonrası yakılan ateşin ormanlık alana sıçraması sonucunda çıkmış olabileceği belirtildi. 500 metrekare kızılçam ormanının zarar gördüğü yangında bir kaplumbağanın tamamen yanarak yaşamını yitirdiği belirlendi.

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