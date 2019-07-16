Bahçede başlayan yangın eve sıçradı

Mehmet IŞIK/ KONYA,(DHA)- KONYA'da bahçedeki boş kasaların tutuşmasıyla başlayan yangın, tek katlı evin çatısına sıçradı. Komşuların haber verdiği baba ve oğlu, can havliyle evden çıkarken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Selçuklu İlçesi Esenler Mahallesi Dursun Pozantı Sokak'taki Muhittin Adıküzel'e ait müstakil evin bahçesindeki boş sebze kasaları dün gece henüz biinmeyen nedenle tutuştu.

Bir anda yükselen alevler, evin çatısına sıçradı. Alevleri fark eden komşular, evde bulunan Muhittin Adıküzel ve oğlu İzzet Adıküzel'ü uyardı. Baba oğul can havliyle evden çıkarken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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