HABER

Bahçede başlayan yangın eve sıçradı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2019 10:58 | Son Güncelleme

KONYA'da bahçedeki boş kasaların tutuşmasıyla başlayan yangın, tek katlı evin çatısına sıçradı.

Mehmet IŞIK/ KONYA,(DHA)- KONYA'da bahçedeki boş kasaların tutuşmasıyla başlayan yangın, tek katlı evin çatısına sıçradı. Komşuların haber verdiği baba ve oğlu, can havliyle evden çıkarken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Merkez Selçuklu İlçesi Esenler Mahallesi Dursun Pozantı Sokak'taki Muhittin Adıküzel'e ait müstakil evin bahçesindeki boş sebze kasaları dün gece henüz biinmeyen nedenle tutuştu. Bir anda yükselen alevler, evin çatısına sıçradı. Alevleri fark eden komşular, evde bulunan Muhittin Adıküzel ve oğlu İzzet Adıküzel'ü uyardı. Baba oğul can havliyle evden çıkarken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tarihi evde şaşırtan manzara! Meğer asırlardır oradaymışTarihi evde şaşırtan manzara! Meğer asırlardır oradaymış
Evde üretilen 1990 litre sahte şarap ele geçirildiEvde üretilen 1990 litre sahte şarap ele geçirildi
Şehit Uzman Onbaşı Demircan'ın cenazesi, Gaziantep'e getirildiŞehit Uzman Onbaşı Demircan'ın cenazesi, Gaziantep'e getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan ile İmamoğlu aynı karede

Erdoğan ile İmamoğlu aynı karede

Bu görüntü Almanya'dan! Tam 251 tabut yan yana dizildi!

Bu görüntü Almanya'dan! Tam 251 tabut yan yana dizildi!

Ünlü oyuncu gözaltına alındı

Ünlü oyuncu gözaltına alındı

Hande Ataizi'den bikinili paylaşım

Hande Ataizi'den bikinili paylaşım

AB'ye Türkiye hakkında uyarı: Zamanı değil

AB'ye Türkiye hakkında uyarı: Zamanı değil

Yeni başbakandan Türkiye kararı!

Yeni başbakandan Türkiye kararı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kars’ta intihar etmek isteyen kız çocuğunu itfaiye eri kurtardı

Kars’ta intihar etmek isteyen kız çocuğunu itfaiye eri kurtardı

Sancaktepe'de minibüse çarpan halk otobüsü dükkana girdi! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da halk otobüsü dükkana girdi!

Herkesin gözü önünde dehşet saçtı! Hamile eşine ve arkadaşına kurşun yağdırdı

Sokak ortasında dehşet! Hamile eşi ve arkadaşına kurşun yağdırdı

Dehşet evi! Biri baltayla biri silahla! Baba ve oğlu hayatını kaybetti!

Biri baltayla biri silahla! Baba ve oğlu hayatını kaybetti!

Samsun’da 15 Temmuz sonrası FETÖ’den 10 bin 334 kişi hakkında işlem yapıldı

Samsun’da 10 bin 334 kişiye FETÖ'den işlem

Daireye giren polis ekipleri vahşetle karşılaştı! İstanbul'da korkunç olay!

Daireye giren polis ekipleri vahşetle karşılaştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.