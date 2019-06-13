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Bahçede iş yaparken yıldırım düştü, yaşlı kadın hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 22:06 | Son Güncelleme

Sivas’ta bahçede iş yapan yaşlı bir kadın yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Bahçede iş yaparken yıldırım düştü, yaşlı kadın hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Gazi köyünde evli ve üç çocuk annesi Fadik Köse (74) evinin yakınlarındaki bahçesine gitti. Bu esnada Köse’ye bahçeye düşen yıldırım isabet etti. Durumu gören yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kösenin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Köse’nin cenazesi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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