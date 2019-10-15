HABER

Bahçede otları yakarken, yanarak öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 12:17 | Son Güncelleme

KIRŞEHİR'de Döndü Gül (86), evinin bahçesindeki kuru otları yakarak temizlemek isterken alevlerin arasında kalıp, yanarak öldü.

Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA) - KIRŞEHİR'de Döndü Gül (86), evinin bahçesindeki kuru otları yakarak temizlemek isterken alevlerin arasında kalıp, yanarak öldü.
Olay, dün akşam saatlerinde Yenice Mahallesinde meydana geldi. Döndü Gül, yalnız yaşadığı evinin bahçesinde temizlik yapmak amacıyla otları ateşe verdi. Döndü Gül, rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlerin arasında kaldı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. İtfaiyenin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Döndü Gül'ün öldüğü belirlendi. Gül'ün cesedi, yapılan incelemeden sonra Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNER 4 kız babası interneti salladı 4 kız babası interneti salladı
Avcılar’daki silahlı kavganın nedeni “çocuk tartışması” çıktıAvcılar’daki silahlı kavganın nedeni “çocuk tartışması” çıktı
Motosiklette 4'ü çocuk 6 kişiMotosiklette 4'ü çocuk 6 kişi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

ABD'den skandal Türkiye kararı!

ABD'den skandal Türkiye kararı!

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.