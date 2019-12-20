Bahçede oturduğu sırada nereden geldiği bilinmeyen kurşunla yaralandı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Eynesil ilçesinde bahçesinde oturan kişi, yorgun merminin vücuduna isabet etmesi sonucu yaralandı.
İlçenin Yarımca köyünde S.K, evinin bahçesinde oturduğu sırada omzundan vurularak yaralandı.
S.K, Trabzon Vakfıkebir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, jandarma tarafından sürdürülen soruşturmada söz konusu kişinin, nereden ateşlendiği belirlenemeyen bir silahtan çıkan yorgun mermi sonucu vurularak yaralandığı tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.
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