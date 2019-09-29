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Bahçede oynarken fenalaşıp ölen Kaan, Kayseri'de toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2019 15:24 | Son Güncelleme

İZMİR'in Narlıdere ilçesinde, 2 gün önce, lojmanın bahçesinde oyun oynarken rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 4 yaşındaki Kaan D., Kayseri'de Hunat Camii'nde öğle namazının ardından Talas ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bahçede oynarken fenalaşıp ölen Kaan, Kayseri'de toprağa verildi

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- İZMİR'in Narlıdere ilçesinde, 2 gün önce, lojmanın bahçesinde oyun oynarken rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 4 yaşındaki Kaan D., Kayseri'de Hunat Camii'nde öğle namazının ardından Talas ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Kaan'ın böcek ısırması veya alerjik rahatsızlık sonucu fenalaştığının tahmin edildiği bildirildi.
Olay, cuma günü gece saatlerinde, Narlıdere'deki askeri lojmanlarda meydana geldi. TSK Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli Yarbay U.D.'nin oğlu Kaan D., bahçede oyun oynarken rahatsızlandı. Vücudunda şişlikler ve kızarıklıklar oluşan Kaan D., ailesinin durumu fark etmesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Kaan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kaan'ın cenazesi, savcının incelemelerinin ardından, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Burada yapılan incelemenin ardından Kaan'ın cenazesi ailesi tarafından alınıp memleketi Kayseri'ye getirildi. Kaan D.'nin cenazesi bugün Hunat Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Talas ilçesindeki aile mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazına aile yakınları ve halk katıldı. Kaan D.'nin böcek ısırması veya alerjik rahatsızlık sonucu rahatsızlanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

FOTOĞRAFLI

Bahçede oynarken fenalaşıp ölen Kaan, Kayseri'de toprağa verildi

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