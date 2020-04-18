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  4. Bahçede oynayan minik Bayram'ın jandarma aracını görüp, kaçışı gülümsetti

Bahçede oynayan minik Bayram'ın jandarma aracını görüp, kaçışı gülümsetti

İLGİNÇ HABERLER  | 18.04.2020 14:22 | Son Güncelleme

Antalya'nın Kemer ilçesinde hava almak için evinin bahçesine çıkan 3 yaşındaki Bayram Emir Karlı'nın devriye sırasında evinin önünden geçen jandarma aracını gördükten sonra koşarak içeri girmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklanırken, Kemer'e bağlı Ulupınar Mahallesi'nde bulunan ünlü Çıralı mevkisi Çıralı sokakta oturan Mehmet ve Seher Karlı çiftinin 3 yaşındaki oğlu Bayram Emir Karlı da evde kaldı. Evinde ve önündeki bahçede zamanını geçiren Bayram Emir Karlı, dün saat 12.30 sıralarında 5 aylık köpeği 'Lessi' ile evinin bahçesine hava almaya çıktı. Yanında getirdiği çocuk sandalyesine oturan Bayram Emir, köpeğiyle oynarken, evlerinin önüne doğru gelen Tekirova Jandarma Komutanlığı'na ait ekip otosunu görünce sandalyesini alarak hızla eve doğru koştu. Bayram Emir Karlı'nın köpeği de peşinden içeri girdi.

Minik Bayram'ın jandarma aracını görüp, içeri koştuğu gülümseten anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

(DHA)

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Antalya Çocuk Jandarma sokağa çıkma yasağı

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