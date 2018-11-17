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Bahçede top oynayan Suriyeli çocuk, kanalizasyon çukuruna düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.11.2018 20:38 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde, babaannesi ile birlikte yaşayan Suriyeli Ömer Naami (7), bahçede top oynarken 3 metre derinliğindeki kanalizasyon çukuruna düşerek boğulma tehlikesi geçirdi. Naami, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Bahçede top oynayan Suriyeli çocuk, kanalizasyon çukuruna düştü

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde, babaannesi ile birlikte yaşayan Suriyeli Ömer Naami (7), bahçede top oynarken 3 metre derinliğindeki kanalizasyon çukuruna düşerek boğulma tehlikesi geçirdi. Naami, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Olay, öğle saatlerinde Merkez Kocasinan İlçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi Emek Apartmanı'nda meydana geldi. Babaannesi ile Suriye'deki iç savaştan kaçarak Kayseri yerleşen Ömer Naami, iddiaya göre evlerinin bahçesinde top oynarken, bahçede bulunan 3 metre derinliğindeki kanalizasyon çukuruna düştü. Boğulma tehlikesi geçiren Suriyeli çocuğun yakınları, itfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışma neticesinde çukura düşen çocuğu çıkardı. Salonum sıkıntısı yaşayan Naami, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bahçede top oynayan Suriyeli çocuk, kanalizasyon çukuruna düştüBahçede top oynayan Suriyeli çocuk, kanalizasyon çukuruna düştü

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