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Bahçede zeytin toplayan kadını kaçıran 3 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 15:32 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, bahçesinde zeytin toplayan S.A.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, bahçesinde zeytin toplayan S.A. (46) adlı kadın, 3 kişi tarafından zorla otomobile bindirilip, kaçırıldı. Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), kısa sürede kadının götürüldüğü evi belirleyip, baskın yaptı. Kadın kurtarılırken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden biri, kadını evlenmek için kaçırdığını ileri sürdü.

Alanya'ya bağlı Toslak Mahallesi Kayabaşı mevkisinde dün öğle saatlerinde yaşanan olay iddiaya göre şöyle gelişti. Mahmut D. (38), Yaşar Y. (54) ve Ahmet T. (48), bahçesinde zeytin toplayan S.A.'yı plakası açıklanmayan otomobile zorla bindirerek, kaçırdı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takiple, şüpheliler ile kadının bulunduğu otomobilin Antalya'nın Gazipaşa ilçesi yönüne gittiği tespit edildi. Araştırmalar bu yönde yoğunlaştırıldı. Kadının, Gazipaşa'ya bağlı Aydın Mahallesi'ndeki bir eve götürüldüğü belirlendi. JASAT ekipleri, saat 19.00 sıralarında eve baskın yaptı. Evdeki 3 şüpheli gözaltına alınırken, S.A. kurtarıldı. Şüphelilerden Mahmut D. jandarmadaki ifadesinde S.A. ile evlenmek istediğini, bu nedenle arkadaşlarıyla birlikte kaçırma eylemini gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklandı.

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