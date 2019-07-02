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Bahçedeki duvardan düşen minik çocuk hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 15:55 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Ergene ilçesindeki evlerinin bahçesinde bulunduğu sırada bahçe duvarından düşen bir buçuk yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre olay, Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi Hazeran Sokak üzerinde yer alan bir apartmanın bahçesinde meydana geldi.

Bahçedeki duvardan düşen minik çocuk hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Ergene ilçesindeki evlerinin bahçesinde bulunduğu sırada bahçe duvarından düşen bir buçuk yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre olay, Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi Hazeran Sokak üzerinde yer alan bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Yanında ablası olduğu halde bahçede oyun oynadığı iddia edilen ve yine iddialara göre apartman bahçesindeki duvara tırmanmaya çalıştığı öne sürülen 1,5 yaşındaki Ömer Zengin, iki metre yüksekliğindeki duvarın üzerinden aşağıya düştü. Kardeşinin düştüğünü gören ablası, annesine haber verdi. Özel araç ile sağlık ocağına oradan da ambulans ile Çorlu Devlet Hastanesi’ne götürülen Ömer Zengin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayın meydana geldiği yerde nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ile polis ekipleri inceleme yaptı. Soruşturma sürüyor.

Bahçedeki duvardan düşen minik çocuk hayatını kaybetti

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