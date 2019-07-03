HABER

Bahçedeki kenevirler, jandarmanın dikkatinden kaçmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 13:14 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Bigadiç ilçesinde S.M.Ç.'nin, etrafına farklı bitkiler dikerek gizlemeye çalıştığı evinin bahçesindeki kenevirler, jandarmanın dikkatinden kaçmadı.

Bahçedeki kenevirler, jandarmanın dikkatinden kaçmadı

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Bigadiç ilçesinde S.M.Ç.'nin, etrafına farklı bitkiler dikerek gizlemeye çalıştığı evinin bahçesindeki kenevirler, jandarmanın dikkatinden kaçmadı.
Bigadiç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güvemçetmi Mahallesi'nde yaşayan S.M.Ç.'nin, kenevir ticareti yaptığını belirledi. Jandarma tarafından S.M.Ç.'nin evine yapılan baskında, bahçesinde kenevir yetiştirdiği ve esrar maddesi imal ettiği ortaya çıkarıldı. Kenevirleri gizlemek için etrafına farklı bitkiler diktiği de beirlenen S.M.Ç.'nin evinde yapılan aramalarda 23 kilo esrar ve 200 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Bigadiç İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan F.A., savcılık talimatıyla serbest kalırken, S.M.Ç.'nin sorgusu sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Bahçedeki kenevirler, jandarmanın dikkatinden kaçmadıBahçedeki kenevirler, jandarmanın dikkatinden kaçmadıBahçedeki kenevirler, jandarmanın dikkatinden kaçmadıBahçedeki kenevirler, jandarmanın dikkatinden kaçmadı

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Hafif ticari araç askeri araca çarptı: 1 yaralıHafif ticari araç askeri araca çarptı: 1 yaralı
Cezaevine girmemek için yaptığı plan, hayatına mal olduCezaevine girmemek için yaptığı plan, hayatına mal oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Korkutan açıklama: Askeri müdahaleye hazırız

Korkutan açıklama: Askeri müdahaleye hazırız

Son dakika! Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

Son dakika! Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

Tek kelimeyle katliam! Onlarca ölü ve yaralı var!

Tek kelimeyle katliam! Onlarca ölü ve yaralı var!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da dehşet! Tornavidayı göğsüne ve sırtına sapladı

İstanbul'da dehşet! Tornavidayı tam 7 kez...

80 yaşındaki yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

Yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

Bozcaada'daki kan donduran cinayetle ilgili yeni gelişme!

Bozcaada'daki kan donduran cinayetle ilgili yeni gelişme!

25 yıl hapis cezası aldığını öğrenince adliyenin kapısını kırarak kaçmaya çalıştı

25 yıl hapis cezası aldığını öğrenince adliyeden kaçmaya çalıştı

Rüyada balık yemek ne demek? Rüyada balık yemekle ilgili rüya tabirleri

Rüyada balık yemekle ilgili rüya tabirleri

Batman'da koca dehşeti! Eşine, kayınvalidesini ve baldızını darp edip tehdit yağdırdı

Skandal olay! '100 adamı öldüreceğiz'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.