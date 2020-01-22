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  4. Bahçedeki konteyner kundaklandı

Bahçedeki konteyner kundaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 10:47 | Son Güncelleme

BURDUR'da Kışla Mahallesi'ndeki arazide bulunan konteyner kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı.

BURDUR'da Kışla Mahallesi'ndeki arazide bulunan konteyner kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı. İtfaiyenin müdahale ederek söndürdüğü yangın sonrası konteyner kullanılamaz hale geldi.
Burdur'da pazarcılık yapan Ali Demiröz'e ait Kışla Mahallesi'nin alt kısmındaki arazide bulunan konteyner, dün saat 23.00 sıralarında kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerce yakıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Burdur Belediyesi'ne bağlı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle konteyner kullanılamaz hale geldi.
Bahçesindeki iki konteynerden birisini patates ve soğan deposu olarak kullandığını, diğerinde ise kişisel eşyalar bulunduğunu söyleyen Ali Demiröz, "Yazın çoluk çocuk gelip, oturuyoruz. Bahçemizi ekip dikiyoruz. Dün geldiğimde patates ve soğanların konteynerinin kapısını açık buldum. Bana zarar vermek istemişler. Bugün de kontrol etmek için geldiğimde dumanların tüttüğünü gördüm. İtfaiye ve 155'i aradım" dedi.
Demiröz, yangından dolayı yaklaşık 25 bin lira zararının olduğunu yapan kişi ya da kişilerden şikayetçi olduğunu söyledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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