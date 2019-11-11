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İzmit'te bir okulda yangın paniği! Okul tatil edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 12:58 | Son Güncelleme

İzmit’te okul bahçesindeki ek bina inşaatında çalışan işçilerin kullandığı prefabrik yapıda yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle okulda eğitime bugün için 1 gün ara verildi.

Olay, İzmit Yeşilova Mahallesi’nde bulunan Yarbay Refik Cesur İlkokulu’nda sabah saatlerinde meydana geldi. Okul bahçesindeki ek bina inşaatında çalışan işçilerin kullandığı çelik konstrüksiyondan yapılan prefabrik yapıda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek tüm yapıyı saran alevler, prefabrik yapıda kullanılan izolasyon malzemelerini tutuşturdu.

EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri hemen alevlere müdahale ederken, polis ekipleri de okuldaki öğrencilerin tahliyesini sağladı. Okul, duman ile dolarken, eğitime bir gün ara verildi. Öğrencilerin dumandan etkilenmediği belirtildi.

Yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrasında söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini öğrenmek için çalışma başlattı.

(DHA)

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