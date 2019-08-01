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Bahçedeki odunlar alev aldı bir mahalle yanmaktan son anda kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 10:06 | Son Güncelleme

Bursa’da bir evin bahçesinde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Bahçedeki odunlar alev aldı bir mahalle yanmaktan son anda kurtuldu

Bursa’da bir evin bahçesinde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Duman içinde kalan mahalle korkulu dakikalar yaşadı.
Edinilen bilgiye göre, olay Büyükorhan ilçesi Orhan Mahallesi Kuşlar Sokak üzerinde meydana geldi. Evin bahçesindeki hurdalıkların ve odunların bir anda alev alması sebebiyle mahalle halkı korkulu dakikalar yaşadı.
Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kısa sürede alevleri söndürerek yangını kontrol altına aldı.

Bahçedeki odunlar alev aldı bir mahalle yanmaktan son anda kurtuldu

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