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  4. Bahçeden dönerken gördü! Dev çekirge, Tunceli’de görüntülendi

Bahçeden dönerken gördü! Dev çekirge, Tunceli’de görüntülendi

İLGİNÇ HABERLER  | 11.07.2020 10:27 | Son Güncelleme

Türkiye'de zaman zaman görülen ve büyüklüğü ile dikkat çeken Saga Ephippigera diğer adıyla 'Çağaboğan' olarak bilinen çekirge Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde görüntülendi.

Bahçeden dönerken gördü! Dev çekirge, Tunceli’de görüntülendi

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Ulukale köyünde yaşayan Fatih Karakaya, bahçesinden dönerken sarı rengi ile dikkat çeken normal türlerden farklı ve büyük olan bir çekirgeyi fark etti. Çekirgenin fotoğraf ve videolarını çeken Karakaya, internetten türün Çağaboğan olarak bilinen çekirge olduğunu öğrendi. Öte yandan ilçede bir başka kişi de aynı çekirgeden görerek fotoğraflarını çekti.

Çekirgeyi görüntüleyen Fatih Karakaya, “Ben yaz aylarında Çemişgezek Ulukale köyünde ikamet ediyorum. Dut bahçemizden dönerken yol kenarında çekirgeyi fark ettim. Cep telefonumla hem videosunu hem de fotoğraflarını çektim. İnternetten çekirgenin Çağaboğan olduğunu öğrendim” dedi.

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Saga Ephippigera diğer adıyla "Çağaboğan" olarak bilinen çekirgenin etçil ve tarıma zararlı böcekleri yiyerek beslendiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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